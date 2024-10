Treno deragliato a Lodi, il cordoglio di Cisal Calabria: ‘Piena luce sui fatti’

Così in una nota la Segreteria regionale della Cisal.

“Un dolore profondo – scrivono i dirigenti sindacali – che ci mette di fronte all’ennesima terribile tragedia sul lavoro che ripropone il problema legato alla sicurezza. L’accertamento delle responsabilità, delegato agli organi competenti, resta prioritario. Ci aspettiamo – concludono – si faccia piena luce sull’accaduto in tempi brevissimi auspicando la ricerca, da parte di tutti, in modo consapevole e responsabile, di soluzioni finalizzate a evitare che simili tragedie possano ripetersi poiché, vista la loro reiterazione nel tempo, non sono frutto di casualità”.