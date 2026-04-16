Prevenzione cardiovascolare, a Polistena il progetto ‘Banca del Cuore – Truck Tour’
Dal 16 al 18 aprile all’ospedale di Polistena screening cardiovascolari gratuiti con il Truck Tour della Banca del Cuore e il personale della cardiologia
16 Aprile 2026 - 08:37 | Comunicato Stampa
Prosegue l’impegno dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per la promozione della salute e la cultura della prevenzione.
Dal 16 al 18 aprile, presso l’ospedale di Polistena, sarà presente il Truck della prevenzione cardiovascolare nell’ambito del progetto “Banca del Cuore – Truck Tour“, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), ideato e coordinato dal Prof. Michele Massimo Gulizia.
Per tre giorni, i cittadini potranno accedere gratuitamente a uno screening cardiovascolare, effettuato grazie alla disponibilità dei medici e degli infermieri della cardiologia dell’ospedale di Polistena, guidata dal direttore Carmelo Massimiliano Rao. Un’occasione concreta per prendersi cura del proprio cuore, con il supporto diretto di professionisti sanitari del territorio.
Il ruolo dell’Asp e della cardiologia di Polistena
L’iniziativa è sostenuta dalla direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, guidata da Lucia Di Furia, che considera la prevenzione un pilastro fondamentale della sanità territoriale. Intercettare precocemente i fattori di rischio cardiovascolare significa ridurre l’incidenza di eventi gravi e migliorare la qualità della vita della popolazione.
La cardiologia di Polistena si conferma ancora una volta punto di riferimento per la salute dei cittadini, sempre presente e vicina al territorio.
È quanto si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
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