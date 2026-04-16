Reggio, a Palazzo Alvaro la presentazione di ‘Scirubetta-Edizione speciale’

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di “Scirubetta-Edizione Speciale”, l’anteprima dell’eccezionale festival del gelato che, sabato dalle ore 17:30, trasformerà Piazza Italia nel regno del gusto e della solidarietà.

Versace ha, dunque, sottolineato «il valore promozionale e sociale dell’iniziativa», evidenziando «il ruolo fondamentale delle istituzioni nel sostenere e accompagnare progetti capaci di incidere sul territorio».

“Anche in questo caso – ha detto – emerge la grande sensibilità delle associazioni, capaci di “alzare lo sguardo” sulle criticità che attraversano la quotidianità di molte famiglie. Un impegno che deve rappresentare un punto di riferimento anche per le istituzioni, chiamate a fare di più e a mantenere alta l’attenzione su problematiche spesso invisibili”.

Durante la kermesse in piazza, infatti, sarà operativa una raccolta fondi a sostegno delle attività de “Il sorriso di Natale e Chiara”, un’organizzazione di volontariato impegnata nella tutela, nell’assistenza e nella cura di soggetti disabili.

La raccolta fondi e il sostegno ai soggetti disabili

“Questa iniziativa – ha sottolineato il sindaco metropolitano facente funzioni – assume, da un lato, la valenza di promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze e, dall’altro, contribuisce ad accendere i riflettori su situazioni di disagio che non sempre emergono con evidenza. Esistono realtà che non toccano direttamente ciascuno di noi, ma che meritano attenzione e consapevolezza da parte dell’intera comunità”.

Quindi, entrando più nel dettaglio della manifestazione, Carmelo Versace ha posto in rilievo come «il Festival del gelato si presenti, quest’anno, con una veste rinnovata, anticipata da un’anteprima che coinvolge i maestri gelatieri e rafforza ulteriormente il profilo dell’evento. La Città Metropolitana ha scelto di incrementare le risorse destinate all’iniziativa, riconoscendone il valore strategico».

«Scirubetta – ha proseguito l’inquilino di Palazzo Alvaro – si conferma un appuntamento di rilievo locale ed uno strumento di promozione e marketing territoriale, capace di superare i confini della Calabria e di affermarsi come ambasciatore del gelato artigianale italiano nel mondo. Di fatto, un percorso di crescita coerente con le ambizioni già espresse negli anni precedenti e che, adesso, grazie a un ulteriore rafforzamento progettuale, punta ad elevare ulteriormente la qualità dell’evento».

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In conclusione, Versace ha rivolto un ringraziamento particolare alla dirigente del settore Sviluppo economico, Alessandra Sarlo, per «il lavoro svolto, con professionalità ed efficacia gestionale, nell’organizzazione della manifestazione per conto dell’Ente».

Alla conferenza stampa, nella sala Perri di Palazzo Alvaro, oltre al sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, hanno preso parte Mimmo Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, l’assessore alle Attività produttive nella giunta di Palazzo San Giorgio, Alex Tripodi, ed il presidente nazionale Conpait, Angelo Musolino.