Tuffi – Trionfo della Calabria agli Assoluti Invernali . Arrivano oro e bronzo

Si è chiusa in bellezza la partecipazione dei tuffatori della Cosenza Nuoto agli Assoluti Invernali di Tuffi disputatisi alla Monumentale di Torino.

La nuova coppia di sincronizzato formata da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia dopo avere trionfato ai Campionati di Categoria si è confermata anche negli Assoluti e Titolo Italiano vinto con 424.08 punti. Medaglia di bronzo con 385.11 punti per la coppia formata da Francesco Porco e Andrea Cosoli. Non è andata come si auspicava per Laura Bilotta che dal trampolino metri tre è scivolata dal quarto posto delle eliminatorie(238.75) al quinto posto con 238.00 punti. Il bilancio della squadra accompagnata da Lyubov Barsukova è certamente positivo con due titoli italiani e tre bronzi conquistati.