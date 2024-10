“Tutti in acqua, nessuno escluso”, il Parco Caserta Sport Village abbraccia i suoi giovani iscritti tra pallanuoto e nuoto sincronizzato – FOTO

Una giornata da segnare sul calendario con il ‘cerchio rosso’ quella di domenica 4 giugno, che ha visto il “Parco Caserta Sport Village” ed i suoi giovani iscritti, protagonisti di ben due eventi, dentro e fuori dal Parco.

Un giorno da ricordare, che rimarrà nella mente e nei cuori di oltre trecento ragazzi.

Mentre in piscina si avviavano i preparativi per la prima edizione di “Tutti in acqua” (l’evento che apre le porte alle attività estive), i piccoli atleti della scuola di pattinaggio artistico hanno sfilato sul Lungomare “Falcomatà” in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, insieme all’A.N.A.O.A.I.(Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia), grazie ad Alessandra Benedetto, presidente della sezione di Reggio Calabria, pluricampionessa di Karate.

Una grande festa aperta a tutti, che ogni anno, la prima domenica di giugno, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e che promuove tutte le discipline sportive coinvolte.

La Giornata Nazionale dello Sport è coordinata dai Comitati Regionali CONI in collaborazione con le FSN, DSA, EPS, AB ed il supporto delle istituzioni locali.

“E’ stata un festa per tutti, dentro e fuori dal parco – spiega Bruno Cilione, responsabile piano vasca – In particolare ’Tutti in acqua’ ha visto la partecipazione collettiva di tutti gli iscritti in piscina. Abbiamo voluto far seguire allo slogan ‘tutti in acqua’ il messaggio ‘nessuno escluso’ proprio per abbracciare ogni categoria, dal ‘bracciolo’ al ‘perfezionamento’. Durante l’evento è stato presentato anche il nuoto sincronizzato. Grazie alla nostra istruttrice Giovanna D’Amico – conclude Cilione – abbiamo creato, in pochi giorni, un breve show di water ballet con musica e figure”.

“Tutti in acqua” è stata la prima vera occasione per conoscersi e vivere tutti insieme in un unico momento la gioia di fare sport tra simulazioni di immersioni, giochi in acqua e mini tornei di pallanuoto, coordinati dall’istruttore Giacomo Mannino.

Un modo per socializzare, confrontarsi e condividere le proprie esperienze. A pochi giorni dall’inizio del “Summer Camp” (12 giugno – 29 luglio) il Parco Caserta continua quindi a sorprendere con nuove attività: scuola pallanuoto e nuoto sincronizzato, entrambi con inizio a settembre.

A fine giornata tutti i presenti sono stati premiati, tutti in acqua…‘nessuno escluso’.