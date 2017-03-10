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Kong: Skull Island, il Re è tornato…ed aspetta Godzilla!

Il reboot di King Kong si inserisce nell'universo cinematografico di Godzilla: dimensioni record per il gorilla e uno scontro in arrivo

10 Marzo 2017 - 15:25 | di Antonello Diano

Kong, il gorilla gigante del film Kong: Skull Island

Da ieri nelle sale Reggine e provincia, vi è il reboot di King Kong!

Alla cabina di regia Jordan Vog-Roberts, e con attori principali Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly e John Goodman!

L’ennesimo film dedicato allo “scimmione” più grosso di sempre esce a 7 anni di distanza da un altro remake a lui dedicato, regista dell’allora lungometraggio Peter “Il Signore degli Anelli” Jackson.

Le due novità principali del film

Le novità principali di questo Kong sono due:

  • le dimensioni del gorilla che è tra i più grandi realizzati, secondo solo al Kong di Ishiro Honda in “Il Trionfo di King Kong”
  • il film non è un film a se stante, ma si inserisce nell’universo cinematografico di Godzilla con cui si scontrerà!!

Infatti Kong: Skull Island si potrebbe considerare una sorta di sequel del remake di Godzilla, realizzato da Gareth Edwards nel 2014.

Kong, Godzilla ed i relativi M.U.T.O. convivono nello stesso universo espanso sorvegliati dalla Monarch, una organizzazione scientifica segreta alla base del film e delle campagna virale.

La campagna virale era già presente in Godzilla, e tramite un finto sito internet si controllavano gli spostamenti di Godzilla, foto di avvistamenti e documenti creati ad hoc!

Attualmente tramite il sito-virale www.discoverskullisland.com si può visitare virtualmente l’isola di Skull Island e documentarsi sulle creature presenti e sfogliare le foto ed i diari di giorno della spedizione.

Il percorso verso Kong vs Godzilla

Successivamente a questo film uscirà “Godzilla, il re dei mostri”, previsto per il 2019, in attesa dell’epilogo e scontro finale: KONG vs GODZILLA, in cantiere per il 2020.

p.s.: rimanete fino a dopo i titoli di coda per la scena extra!

TRAILER: https://youtu.be/uTg8WgrFTPc

Immagine di copertina dell'articolo su Kong: Skull Island

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