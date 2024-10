Tutto pronto a Catanzaro per “Planet vs Plastic”

La mostra sarà inaugurata il 5 marzo prossimo alle ore 17.30 presso il Centro Polivalente per i Giovani in Via Fontana Vecchia alla presenza di Ivan Cardamone Vice Sindaco e Assessore alla Cultura di Catanzaro

e Francesco Scarpino, curatore della mostra e Amministratore Unico di Bluocean.

La mostra sarà liberamente fruibile fino al 31 marzo e nel corso del mese ospiterà una sessione del Bluocean’s Workshop, modulo di Alta Formazione fotografica patrocinato da National Geographic

e diretto da una firma importante del fotogiornalismo internazionale.

