Tutto pronto per il Premio Mia Martini 2019

Tanti saranno gli ospiti e i personaggi dello spettacolo che arriveranno nella città delle sirene per partecipare alle serate del premio

Bagnara Calabra ospiterà come sempre la fase conclusiva del premio Mia Martini 2019. Un’edizione ricca di tante novità . In questi giorni l’organizzazione del premio ha ufficializzato le date dell’importante evento, nato nel ricordo dell’illustre figlia di Bagnara Calabra. Cinque date tra settembre e ottobre, un tempo più ampio per festeggiare la XXV edizione.

28 settembre – UNA VOCE PER MIMI’

5 ottobre – ETNOSONG

10/11/12 ottobre – EMERGENTI – NUOVE PROPOSTE

Tanti saranno gli ospiti e i personaggi dello spettacolo che arriveranno nella città delle sirene per partecipare alle serate del premio.

Nei prossimi giorni sarà comunicato ufficialmente chi condurrà il premio. Dalle voci che circolano nel quartier generale, si tratterebbe di un noto personaggio televisivo.

L’evento si avvale del patrocinio dalla Comunitaì Europea, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Bagnara Calabre, SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Unipromos.