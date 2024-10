Tuttosport esalta l’ex Reggina Stuani e la rivelazione Girona, in testa alla Liga

Con il clamoroso e sorprendente successo sul campo del Barcellona ed approfittando del pareggio del Real Madrid, il Girona si porta in testa alla classifica del campionato iberico con due punti di vantaggio sulla squadra di Ancelotti e ben sette sui blaugrana. Tra i marcatori di quell’incredibile 2-4 c’è anche l’ex attaccante della Reggina Christian Stuani che dopo la sfortunata esperienza in amaranto, ha svoltato la sua carriera soprattutto in terra spagnola, segnando tantissimi gol. Adesso si goda con il suo Girona il primato in classifica e nonostante i 37 anni continua ad essere protagonista. Tuttosport gli dedica uno spazio sul quotidiano, ricordando i suoi trascorsi con la Reggina di Lillo Foti:

Girona primo e Stuani segna ancora

“Non è mai troppo tardi per sognare, neanche a 37 anni in un campionato con Real Madrid e Barcellona. Di chi parliamo? Di Christian Stuani, uno dei protagonisti del Girona dei miracoli Contro i blaugrana ha messo anche la sua firma nel poker che ha ammutolito Stadio Olimpico Lluis Companys e che ha portato i biancorossi in testa alla Liga. Quasi un’allucinazione per un club alla sua quarta partecipazione in tutta la sua storia in Primera Division. Poche? Forse. Ma ora conta il presente, in cui il bomber uruguaiano si sta ritagliando uno spazio. Ma ve lo ricordate in Italia?

Il cognome Stuani in Uruguay è molto conosciuto. La punta ha collezionato 50 presenze in Nazionale e ha preso parte anche alla Copa America del Centenario. Il suo esordio sembrava quello di un predestinato, mandato in campo al posto di Suarez in un’amichevole contro la Polonia. In Italia invece è conosciuto soprattutto dai fantallenatori che avevano visto in lui un talento da scoprire e dai tifosi della Reggina. L’esperienza non è delle migliori e segna solo un gol al suo primo anno con gli amaranto, non riuscendo ad evitare la retrocessione in Serie B. E da qui inizia la girandola di prestiti in Spagna, prima di passare definitivamente all’Espanyol nel 2012. In Liga si esprime meglio, è una terra più affine alle sue caratteristiche. Nel 2015 però sposa il progetto Middlesbrough e porta la squadra in Premier League, ma nel 2017 torna al Girona e qui cambia le sue statistiche, trasformandosi in una macchina da gol“.