Tuttosport: Reggina in vendita, la cessione è vicina

“La Reggina è in vendita. La voce iniziata a girare nelle ultime ore come semplice ipotesi, ci è stata confermata da una autorevole fonte societaria: la trattativa per la cessione procede in maniera serrata, si fa sapere a Tuttosport. Per cui l’immediato scenario futuro per la Reggina è il seguente: entro domani il club amaranto dovrà regolarizzare l’iscrizione al campionato di serie B. Ottenuta l’omologa una settimana fa dal Tribunale di Reggio Calabria, per il piano di rientro del debito ereditato dal precedente proprietario Luca Gallo, adesso per essere in regola l’attuale padrone Felice Saladini deve saldare circa 8 milioni di pagamenti relativi alla sua gestione. Il club amaranto continua a mostrarsi tranquillo, non ci saranno problemi per rispettare i termini dell’iscrizione, si fa filtrare da giorni. Subito dopo questo passaggio cruciale, potrebbe già esserci il cambio di proprietà, giusto ad un anno da quello precedente. Sui possibili compratori vige il riserbo assoluto, esattamente come quando subentrò Saladini: nel giugno scorso il suo nome venne fuori soltanto a trattativa conclusa. Ma perchè Saladini lascerebbe a distanza di un anno, quando era stato dipinto come il salvatore della patria visto che nel 2022, prima del suo avvento, la Reggina ha rischiato seriamente di ripartire dai dilettanti? Sicuramente hanno avuto un peso le bordate piovute da tutte le parti sulla sua società, da mesi è un autentico tiro al bersaglio“.