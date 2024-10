Tv-Video, Elettrodomestici e micromobilità elettrica. Da Ferraro’s c’è tutto (foto)

La Ferraro’s è un modo nuovo di concepire la vendita al dettaglio di Tv-Video Elettrodomestici e micromobilità elettrica.

Una vendita sicura, veloce e moderna…

Da noi troverete tutte le ultime novità ai prezzi di mercato più convenienti e con un consulente specializzato che saprà sempre consigliare al meglio il vostro acquisto.

Giuseppe Ferraro, titolare dell’azienda, nasce in una scuderia d’eccezione. La sua famiglia nella città di Reggio Calabria e nell’intera regione, è sempre stata riconosciuta come leader nel settore della elettronica di consumo e il team Ferraro ha creato e consolidato nel tempo non solo una moltitudine di punti vendita qualificati ma anche una fitta rete di agenzie dai marchi più prestigiosi conservando per decenni il monopolio nel settore.

L’idea nuova è quella di poter creare un punto vendita amico, stando sempre dalla parte del cliente, la possibilità di offrire le giuste, corrette e sincere possibilità di acquisto e che si possa nel venditore la persona fidata che noi vorremmo avere. Si garantisce tutto ciò anche attraverso la vendita online, senza riserva alcuna…

Si assicura assistenza tecnica. Visita il sito: ferraroselettrodomestici.it

Dove trovi Ferraro’s? Dove lo è da sempre, in Via Furnari, 40, Reggio Calabria.