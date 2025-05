Udc Calabria: “Espulso dal partito, Graziano lasci il ruolo di capogruppo in Consiglio’

Il gruppo dirigente dell’Unione di Centro in Calabria intende esprimere, con chiarezza e senso di responsabilità politica, la propria posizione in merito alla situazione inaccettabile che riguarda il consigliere regionale Giuseppe Graziano.

“Apprendiamo – scrive il gruppo dirigente dei centristi – che Graziano è stato recentemente nominato commissario provinciale di Azione a Reggio Calabria. Tale incarico si aggiunge ad altri ruoli già ricoperti da Graziano all’interno di Azione, rafforzando un percorso politico ormai pienamente orientato verso un’altra forza partitica, in totale distacco dall’Udc. Tuttavia, a fronte di questa evidente militanza attiva in un partito diverso, Graziano continua a rivestire la carica di capogruppo dell’Udc in seno al Consiglio regionale della Calabria, senza alcun mandato da parte del nostro partito e dopo essere stato ufficialmente espulso”.