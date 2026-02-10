Elezioni a Reggio, l’Udc cala il poker non Bruno Pansera

Il commissario provinciale Giuseppe Pinto: 'In un solo mese abbiamo registrato quattro adesioni di grande valore politico e umano. Questo non è un caso: è il frutto di un lavoro quotidiano, silenzioso, serio, fatto di ascolto e di presenza vera sui territori'

“Un mese che resterà nella storia recente dell’Unione di Centro nella provincia reggina. Il commissario provinciale Giuseppe Pinto cala il poker: con l’adesione di Bruno Pansera a Reggio Calabria arriva la quarta adesione in un solo mese dalla sua nomina a commissario provinciale.

Un risultato politico chiaro, forte, inconfondibile. Il segnale di un partito che si è rimesso in cammino, che ha ritrovato entusiasmo, credibilità e soprattutto una guida capace di riaccendere la passione di chi, negli anni, ha reso protagonista lo scudo crociato sui territori.



Determinante, in questo nuovo corso, è la grande intesa politica e organizzativa tra Pinto e il commissario regionale Salvatore Bulzomì: una sintonia che sta restituendo slancio, visione e autorevolezza a un partito che oggi torna a parlare con forza al proprio popolo”.

“Il Commissario Provinciale – Reggio Calabria”

“È la volta di Bruno Pansera, storico riferimento dell’UDC cittadino, capogruppo UDC della 1ª Circoscrizione “Centro Storico” di Reggio Calabria. Un ritorno che ha il sapore autentico delle scelte di cuore e di appartenenza.



Pansera è un uomo politico nato e cresciuto con lo scudo crociato, forgiato in anni di militanza e di presenza nei quartieri, tra la gente, nei luoghi più complessi e identitari della città.



Grazie all’attività instancabile di Giuseppe Pinto – in lungo e in largo su tutto il territorio metropolitano – si è riaccesa la fiamma di chi non aveva mai smesso di credere nei valori, nella cultura politica e nella storia dell’UDC.



L’imminente costituzione dei cinque Municipi nella città di Reggio Calabria apre una fase completamente nuova per la rappresentanza territoriale. Una fase che impone attenzione, radicamento, competenza e una classe dirigente all’altezza.



L’UDC guarda con particolare determinazione a questa riforma, individuando sin d’ora i portavoce territoriali che avranno il compito di costruire – in piena sinergia con il commissario provinciale – la migliore squadra possibile per dare voce a ogni singolo quartiere, a ogni comunità, a ogni bisogno reale.

Le circoscrizioni tornano ad essere il cuore pulsante della democrazia di prossimità. Ed è proprio da lì che lo scudo crociato riparte”.

Si legge ancora nella nota.



“Dopo quindici anni di assenza una sfida storica attende l’UDC che non solo tornerà con una propria lista alle elezioni comunali di Reggio Calabria, ma – con una scelta politica forte, ambiziosa e profondamente identitaria – si prepara a presentare una propria lista in ciascuna circoscrizione.

Una presenza capillare, una sfida senza precedenti nella storia recente del partito in città. Un segnale inequivocabile di radicamento e di fiducia nel lavoro che si sta costruendo”.

Dichiarazione del commissario provinciale Giuseppe Pinto

«Con l’adesione di Bruno Pansera – afferma Giuseppe Pinto – l’UDC compie un altro passo fondamentale nel percorso di rinascita politica della città di Reggio Calabria. In un solo mese abbiamo registrato quattro adesioni di grande valore politico e umano. Questo non è un caso: è il frutto di un lavoro quotidiano, silenzioso, serio, fatto di ascolto e di presenza vera sui territori.



Con Bruno entra nella nostra squadra un dirigente che conosce profondamente la città, le circoscrizioni, il Centro Storico e le periferie. È una risorsa straordinaria per affrontare la nuova stagione dei Municipi e per costruire una classe dirigente capace di rappresentare davvero i cittadini.



In piena sintonia con il commissario regionale Salvatore Bulzomì stiamo riportando lo scudo crociato al centro del dibattito politico. L’UDC torna a essere una casa vera, credibile, aperta a chi ha costruito la nostra storia e a chi vuole scrivere il nostro futuro».

Dichiarazione di Bruno Pansera

«Il mio ritorno nell’UDC è un ritorno naturale, un ritorno a casa. Sono cresciuto politicamente con lo scudo crociato, nei quartieri, nelle circoscrizioni, tra la gente del Centro Storico e dell’intera città. La nascita dei Municipi rappresenta una svolta decisiva per Reggio Calabria: finalmente si potrà riportare la politica vicino ai cittadini, ai problemi reali, ai territori.

È una sfida che richiede passione, competenza e una squadra forte. Ho scelto di rimettermi in gioco perché ho trovato in Giuseppe Pinto una guida seria, determinata e profondamente innamorata di questo partito e perché il lavoro che sta portando avanti, insieme al commissario regionale Salvatore Bulzomì, dimostra che l’UDC è pronto a tornare protagonista».



Il percorso è tracciato. Le adesioni crescono. La squadra si rafforza. La presenza sul territorio è ormai quotidiana e strutturata.



L’UDC si prepara a giocare un ruolo da protagonista all’interno della coalizione alleata, con un progetto politico chiaro, riconoscibile e fortemente radicato nei territori.

Reggio Calabria torna ad essere una sfida vera per lo scudo crociato.

Dopo quindici anni di assenza, il tempo dell’attesa è finito. Oggi l’UDC c’è ed è pronta, finalmente, a tornare protagonista”.

Giuseppe Pinto – Commissario Provinciale UDC Reggio Calabria