Reggio, Pansera torna all’Udc: obiettivo migliorare le condizioni di vita del centro storico

Ferrara: “Pinto e Pansera saranno gli interpreti e promotori dei territori. In città garantiremo un’omogenea rappresentatività emulando le vecchie Circoscrizioni”

Dopo il successo romano che ha sancito la nascita della “Consulta nazionale Cultura e Formazione UDC” condivisa dal Segretario Politico Lorenzo Cesa, il responsabile alla formazione Paolo Ferrara forte dell’essere protagonista del costituente percorso di rinnovamento nazionale dell’UDC, ritorna in riva allo Stretto con l’obiettivo di consolidare il progetto di rigenerazione attraverso il rilancio di azioni mirate a diramare cultura e formazione, radicando e qualificando nei territori la classe dirigente del partito.

Paolo Ferrara: “Dopo Peppe Pinto è la volta di Bruno Pansera, ex capogruppo del Centro Storico, a far ritorno a casa UDC. L’entusiasmo di rigenerare la classe dirigente si consolida con l’idea di far tornare protagonisti i territori attraverso l’emulazione delle Circoscrizioni.

Non è un ritorno al passato, ma è proprio dai valori di una storia, quel “decentramento” istituito nel 1978 e non più rinnovato con le amministrative del 2011, intendiamo garantire un’omogenea rappresentatività territoriale per ricostruire il futuro della Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

Bruno Pansera: “Dopo anni di lontananza e delusione dai punti di riferimento politici, grazie al coinvolgente entusiasmo di Paolo Ferrara si riparte con l’obiettivo di far tornare i cittadini protagonisti. L’idea di far rinascere le Circoscrizioni, seppur virtuali e senza alcun tipo di appannaggio, dovrà far tornare i cittadini a credere nella politica; quella politica capace di ascoltare – anche col “porta a porta” se è necessario – capace di agire concretamente promuovendo gli interessi dei residenti, risolvendo le problematiche e migliorando le condizioni di vita dei territori, a cominciare proprio dal Centro Storico“.