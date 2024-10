Ufficiale Falsini: ‘Ho trovato una Reggina più moderna. Quei 30.000 in aeroporto…’

Sorpresa sul finale della trasmissione in onda su Reggina TV “Buongiorno Reggina”, con l’arrivo al microfono dell’addetto stampa Giuseppe Praticò, del nuovo tecnico della Primavera Gianluca Falsini. “Trovo una Reggina più moderna, diversa rispetto a quella del presidente Foti, più al passo con i tempi. Sono veramente emozionato, l’ingresso al S. Agata è stato bellissimo, rivedere una struttura che mi ha regalato in quegli anni tante soddisfazioni, è stato davvero emozionante.

Leggi anche

Ai miei calciatori inculco soprattutto i valori della vita, senza questi non potrai mai diventare un buon calciatore. Qui c’è una tradizione storica, sono venuti fuori tantissimi talenti Cozza, Cirillo, Mesto, Perrotta e molti altri.

In realtà da Reggio non mi sono mai staccato. Ho tanti amici e ci vengo anche in vacanza. Adesso voglio iniziare questa avventura con grandissimo entusiasmo. Che ricordi a Bergamo. La vittoria, i 30.000 all’aeroporto di Reggio, calore e tanto affetto”.