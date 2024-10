Un reggino al vertice della UIL: Barbagallo lascia il passo a Bombardieri

Cambio al vertice della Uil. Carmelo Barbagallo, dopo quasi sei anni alla guida del sindacato di via Lucullo, lascia e propone suo successore l’attuale segretario generale aggiunto, Pierpaolo Bombardieri.

La proposta, discussa dall’esecutivo nazionale, ha ottenuto il via libera all’unamità. Il prossimo passaggio formale prevede il voto da parte del Consiglio confederale nazionale, convocato per sabato 4 luglio a Roma. Barbagallo era stato eletto al vertice dell’organizzazione il 21 novembre 2014 e poi riconfermato, per il secondo mandato, il 23 giugno 2018. Ora si avvia alla guida della Uil pensionati.

Il prossimo passo

Oggi la riunione dell’esecutivo nazionale, che ha dato il via libera al cambio al vertice. Sarà il Consiglio confederale, sabato 4 luglio, a votare la designazione e a sancire “il rinnovamento nella continuità”.

Il 3 luglio, invece, il Consiglio confederale della Uil pensionati voterà la proposta di eleggere Barbagallo alla guida dell’organizzazione.

Fonte: Ansa