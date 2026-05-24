Personale ATA precario, la UIL Scuola Calabria avvia la tutela legale

Supplenze ATA e contratti a termine: la UIL Scuola Calabria chiede stabilizzazione e avvia, in tutte le province calabresi, una campagna di informazione, consulenza e assistenza

La UIL Scuola Calabria, attraverso tutte le proprie sedi provinciali, promuove un’azione di tutela legale a favore del personale ATA che, negli anni, ha prestato servizio con reiterati contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2026, causa C-155/25, ha confermato un principio fondamentale: il sistema italiano delle supplenze ATA non prevede misure adeguate a prevenire l’abuso dei contratti a termine, in violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La decisione evidenzia come il ricorso continuativo alle supplenze, soprattutto su posti vacanti e disponibili, non possa diventare la regola ordinaria di funzionamento della scuola.

Per la UIL Scuola Calabria si tratta di una questione di giustizia, dignità del lavoro e rispetto dei diritti di migliaia di lavoratrici e lavoratori ATA che garantiscono ogni giorno il funzionamento delle scuole: assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici e tutti i profili del personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Alla luce della pronuncia europea, la UIL Scuola Calabria avvia, in tutte le province calabresi, una campagna di informazione, consulenza e assistenza per verificare i requisiti utili alla proposizione dei ricorsi individuali finalizzati al riconoscimento dei diritti lesi e all’eventuale risarcimento del danno per abuso nella successione dei contratti a termine.

La UIL Scuola Calabria sulla stabilizzazione del personale ATA precario

Come UIL Scuola Calabria riteniamo non più rinviabile un piano straordinario di stabilizzazione del personale ATA precario. Non è accettabile che il funzionamento ordinario delle scuole continui a poggiare sulla precarietà di chi, da anni, assicura servizi essenziali alla comunità scolastica.

Invitiamo pertanto tutto il personale ATA interessato a rivolgersi alle sedi provinciali UIL Scuola della Calabria per ricevere informazioni, valutare la propria posizione lavorativa e aderire all’azione di tutela promossa dall’organizzazione.

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La UIL Scuola Calabria sarà al fianco di ogni lavoratrice e lavoratore ATA, nelle sedi sindacali e nelle sedi legali, per trasformare la precarietà subita in riconoscimento concreto dei diritti.