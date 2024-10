Ultimi posti per il seminario di Wedding Planner con Cira Lombardo a Reggio Calabria

Cresce l’attesa a Reggio Calabria per un appuntamento imperdibile, il seminario di orientamento alla professione di Wedding Planner con l’esperta Cira Lombardo.

Un tour fatto di 19 tappe nazionali, che approderà nella nostra città a brevissimo, il 3 marzo 2017!



Il tutto si svolgerà nell’elegante location del Royal Garden, dove l’esperienza di Cira Lombardo, una delle più apprezzate professioniste del settore wedding, permetterà di scoprire numerosi scenari lavorativi e interagire con professionisti del settore, mostrando quale strada seguire per intraprendere questa professione senza fare alcun errore.

Il seminario, rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza sul ruolo di Wedding Planner, si fonda su degli obiettivi principali:

Definire il tipo di evento, obiettivo e fil rouge;

Definire il target ed il budget;

Effettuare la scelta del team e la divisione dei compiti;

Verificare la location e le strutture tecniche;

Verificare le scenografie e i materiali di contorno;

Verificare il servizio catering;

Verificare il numero di partecipanti sul totale invitati;

Rapporto con i Media (testate giornalistiche, radio, web, tv);

Preparare e distribuire eventuale documentazione fine all’evento;

Effettuare feedback finale.

Mancano ormai pochi giorni al grande evento, in cui Cira Lombardo racconterà il suo percorso di vita e spiegherà quali sono stati gli elementi e le dinamiche che l’hanno portata a diventare una event creator affermata. Al termine del corso verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione e una copia dell’esclusiva rivista Weddings Luxury, la bibbia del wedding.

Ultimi posti disponibili per un workshop irripetibile: affrettati per avere la possibilità di seguire il seminario direttamente nella tua città e scoprire insieme a Cira le fondamenta per diventare una Wedding Planner di successo!

Evento a numero limitato, prenota al più presto!

INFO UTILI:

Dove: Royal Garden , via Provinciale 218, Gallina – Reggio Calabria

Quando: 3 marzo 2017

Costo: € 85,00

Modalità di prenotazione: Compilando la tabella che risulta cliccando il link: http://bit.ly/2i0cGFi , nella data di riferimento del seminario, tale 3 Marzo 2017 a Reggio Calabria. Questa procedura vi reindirizzerà al pagamento tramite paypal e la vostra prenotazione a quel punto sarà effettuata automaticamente. Oppure contattando la referente del corso, Erika Brancati Cell. 3935478475, per pagamento con bonifico o contante.