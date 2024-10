Ultimo giorno “grasso” all’Hostaria dei Campi

Con il martedi grasso, si conclude il Carnevale una delle feste dalle grandi tradizioni. Per definizione il Carnevale è una festa che si celebra nei Paesi di tradizione cristiana e in particolare in quelli di rito cattolico. I festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi; in particolare, l’elemento distintivo e caratterizzante del carnevale è l’uso del mascheramento. Insieme a questo vi è anche la tradizione culinaria e per l’occasione l’Hostaria dei Campi propone piatti gustosi, prelibati, “grassi”.

Tra le tante altre pietanze anche i “maccheroni al sugo, carne di maiale alla brace e dolci tipici“.

Non resta che prenotare il vostro tavolo telefonando allo 0965.324003 oppure al 349.3610766