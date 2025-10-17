Umberto Galimberti a Reggio con ‘Il bene e il male. Educare le nuove generazioni’

L’11 febbraio il Teatro Cilea di Reggio Calabria ospiterà Umberto Galimberti, tra i più importanti filosofi e psicoanalisti italiani, con l’incontro dal titolo “Il bene e il male. Educare le nuove generazioni”.

Un appuntamento che promette di stimolare la riflessione su un tema centrale del nostro tempo: la capacità, o forse l’incapacità, dei giovani di distinguere tra ciò che è giusto e ciò che non lo è.

“I ragazzi non sentono più la differenza tra bene e male”

Nel suo intervento, Galimberti mette in luce una condizione diffusa tra i giovani di oggi: la perdita della risonanza emotiva, cioè quella capacità di percepire dentro di sé le conseguenze delle proprie azioni sugli altri.

“È attraverso la risonanza emotiva che comprendiamo il bene e il male” – sostiene il filosofo – “ma questa sensibilità sembra affievolita nelle nuove generazioni, al punto che un principio che per Kant era intuitivo, oggi non lo è più”.

L’urgenza di un’educazione emotiva

Le parole di Galimberti aprono un dibattito più ampio sulla responsabilità educativa di famiglie, scuole e società.

Se la distinzione tra bene e male non è più spontanea, occorre ripensare il modo in cui si educano i giovani, andando oltre la semplice trasmissione di conoscenze. Serve un’educazione capace di formare la coscienza emotiva e morale, quella che permette di comprendere l’altro e di vivere con empatia e responsabilità.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.