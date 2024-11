“Un anno da raccontare” per i giovani di Attendiamoci

Giovedì 9 giugno alle ore 19, presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello”, i giovani di Attendiamoci organizzano un evento per la conclusione delle attività svolte presso la struttura, centro di aggregazione diurno, divenuta negli anni punto di riferimento per i ragazzi della città per i servizi offerti.

Sarà l’occasione per un breve racconto, attraverso immagini e testimonianze, di un anno nel quale numerose sono state le proposte di attività culturali e ricreative al fine di educare i giovani del nostro territorio.

L’evento consentirà anche di ringraziare le tante persone che, attraverso le diverse attività svolte, hanno consentito di realizzare le proposte associative con il proprio contributo volontario e di servizio; sarà allietato da intermezzi musicali e verranno inoltre presentate attività, proposte ed eventi che Attendiamoci ha in programma per l’estate 2016.

L’appuntamento è, quindi, per giovedì 9 giugno dalle ore 19 alla Casa dei Giovani “Peppe Condello” (via Cardinale Portanova n. 184) per fare sintesi di ciò che si è realizzato, proiettati verso una estate che si prevede ricca di occasioni di formazione ed aggregazione per i giovani della nostra città, e non solo!