Un anno senza Antonio Megalizzi. Concorso letterario in memoria del giornalista reggino

Era L’11 dicembre di un anno fa quando un uomo in nome di Allah, sparando a caso con una pistola, spezzava la magia dei mercatini natalizi di Strasburgo e uccideva 5 persone ferendone molti di più. Una delle vittime è il trentino di origini reggine, Antonio Megalizzi. Lui che lavorava in radio, credeva fortemente nell’Europa tanto da ripetere spesso che il suo sogno era quello di “un’Europa con meno confini e più giustizia”.

Auspichiamo una nutrita partecipazione di studenti e un forte sostegno da parte dei dirigenti scolastici e dei docenti, data la delicatezza del tema in questo periodo. Oltre la cerimonia di premiazione, che vedrà protagonisti tutti i partecipanti, i primi tre classificati delle due sezioni avranno la possibilità di visitare la sede del Parlamento europeo a Bruxelles.

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 31 gennaio 2020. I testi narrativi devono essere inviati all’indirizzo mail politichegiovanili@reggiocal.it. Le opere pittoriche dovranno essere consegnate presso Palazzo S. Giorgio, Piazza Italia – Reggio Calabria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.00 alle ore 17.00, non oltre il 31.01.2020.