‘Un calcio alla polio’, successo per l’iniziativa solidale a Reggio Calabria

Iniziativa benefica e di successo, da ripetere in futuro. Si è tenuto lunedi mattina allo stadio Granillo “Un calcio alla polio”, triangolare solidale promosso dal Rotary Club di Reggio Calabria grazie al suo presidente Andrea Campiglia.

La pioggia e il freddo invernale non hanno aiutato l’affluenza allo stadio Granillo ma ancor più importante è il dato legato ai biglietti venduti, più di duemila. Il ricavato andrà a finanziare l’eradicazione totale a livello universale del virus della poliomielite.Tre le formazioni che si sono sfidate in campo: Night People (dj, vocalist e PR di Reggio Calabria), i Day’s Team, gruppo di imprenditori reggini ed i Commercialisti, squadra composta dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria.

Il triangolare a scopo benefico è servito anche per tuffarsi nell’amarcord, grazie a diversi ex calciatori amaranto come Jorge Vargas, Francesco Cozza, Emanuele Belardi e Ivan Franceschini.