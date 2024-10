Un francobollo dedicato allo storico allenatore della Reggina Tommaso Maestrelli

Nel 40° anniversario della scomparsa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso giovedì 2 dicembre 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a Tommaso Maestrelli.

Dopo l’attività come giocatore di calcio, Maestrelli è stato allenatore. Per molti sportivi calabresi è ancora indimenticabile la sua presenza sulla panchina dell’allora A.S. Reggina, del presidente Oreste Granillo, dal 1964 al 1968.

Maestrelli, nel 1965, conduce la squadra calabrese, mai andata fino ad allora oltre la serie C, alla prima, storica, promozione in serie B. Un successo che gli consente di essere premiato con il “Seminatore d’oro”, come miglior allenatore di Serie C. Riconoscimento a cui ne seguiranno altri nel corso della carriera.

L’anno seguente la Reggina, sempre sotto la sua guida, sfiora la promozione in Serie A, a cui seguono due anni con posizioni di metà classifica.

Come tecnico della Lazio, Maestrelli vince lo scudetto nella stagione 1973-1974; e sulla panchina della Lazio, diventa l’allenatore con il maggior numero di presenze nelle coppe nazionali, in tutto 34.

Maestrelli è ancora legato alla Lazio, come direttore sportivo, quando si spegne il 2 dicembre 1976.

Il francobollo, dedicato a questa grande figura di sportivo, rappresenta un ritratto di Tommaso Maestrelli in primo piano a sinistra, che si staglia sullo scorcio di un campo di calcio e le gradinate di uno stadio.

Completano la vignetta la legenda “TOMMASO MAESTRELLI”, le date “1976 – 2016”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.

Il francobollo, curato dal bozzettista Fabio Abbiati, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, in cinque colori e una tiratura di seicentomila esemplari.

A commento dell’emissione è stato realizzato un bollettino illustrativo contenente un articolo a firma del figlio Massimo Maestrelli.

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati saranno disponibili presso gli Uffici Postali abilitati, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito poste.it.