Prevenzione, salute e cultura: ‘Un Mare di Salute’ a bordo della Nave Amerigo Vespucci

“Non chi comincia, ma quel che persevera”: è prendendo in prestito il motto dell’“Amerigo Vespucci”, la nave “più bella del mondo”, simbolo della marineria italiana – che, in occasione del “Tour Mediterraneo”, lunedì 5 e martedì 6 maggio, farà tappa a Reggio Calabria – che si inserisce l’iniziativa “Un mare di Salute”, un evento, organizzato dalla Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, dedicato alla cultura della prevenzione e alla promozione dei corretti stili di vita, aperto a tutti i cittadini calabresi che visiteranno la nave scuola.

Si tratta di un vero e proprio “mini villaggio della salute” ubicato all’ingresso del flusso visitatori e lungo il percorso che porta alle banchine, negli spazi compresi tra via Florio e la piazzetta della stazione marittima, concessi all’uopo dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che ha patrocinato la manifestazione, insieme a Capitaneria di Porto, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, Lega Navale Italiana, Azienda Sanitaria Provinciale, Grande Ospedale Metropolitano (GOM) e alle associazioni FAVO Calabria (“Compagnia delle Stelle”, “La danza della vita”, “La Fenice”, “Grace”, “Nasi Rossi”, “Linfovita”), “Europa Donna” Italia e Calabria, LILT, Avis, Croce Rossa Italiana e “Angela Serra”.

L’allestimento del mini villaggio, che sarà operativo il giorno 5 maggio, concomitante all’approdo del glorioso veliero, prevede due distinte aree: l’area stand, lungo la via Florio, dedicata alle visite e agli esami diagnostici gratuiti, oltre che all’attività a carattere informativo e divulgativo sulle diverse patologie di cui si occupano le singole associazioni di pazienti; l’area palco, riservata ai talk, con la presenza di autorità, istituzioni, medici e rappresentanti del mondo dell’associazionismo.

Screening e consulenze gratuite

Dalle ore 12 alle ore 20, i visitatori avranno l’opportunità di effettuare screening gratuiti per la prevenzione oncologica e di altre patologie, e di ricevere consulenze e orientamento alla salute con personale medico specializzato. In particolare, prelievi HPV, Pap Test, visite ginecologiche, a cura del personale della rete dei consultori dell’Asp di Reggio Calabria, diretta dal dr. Antonio Alvaro. Ecografie della tiroide, ecografia mammaria, mappatura dei nei, a cura della LILT – Sezione di Reggio Calabria, presieduta dal dr. Ernesto Giordano. Attività informativa sulla Breast Unit, a cura del GOM “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, con la presenza della commissaria straordinaria Tiziana Frittelli, del referente dr. Costarella e dei vertici aziendali.

Accoglienza, attività di sensibilizzazione, distribuzione di materiale informativo sulle buone pratiche di prevenzione, saranno a cura delle associazioni di pazienti. Prevista inoltre la presenza di un mezzo di polidiagnostica di prossimità dell’Avis con effettuazione di screening veloci (pressione, emoglobina e glicemia) e raccolta “promesse di donazione”. Assistenza sanitaria a cura della Croce Rossa Italiana – Sezione di Reggio Calabria. Per ciò che concerne lo spazio incontri, le attività saranno precedute da un flash mob, organizzato dall’associazione “Grace” per celebrare la resilienza femminile, che si terrà alle ore 15.30. Previsti otto step tematici con talk di circa 45 minuti ciascuno, a partire dalle ore 15 fino a conclusione, moderati dal giornalista Danilo Monteleone e coordinati dai dr. Sandro Giuffrida e Giovanni Tripepi: “Legalità e diritto alla salute”, con un dialogo tra il Procuratore Lombardo e il magistrato Luciano Gerardis; “L’impegno delle istituzioni per la promozione della salute”, con la presenza della dr.ssa Frittelli, del sub commissario regionale alla Sanità Ernesto Esposito, di Mauro Boldrini di AIOM, dell’assessore regionale Capponi e del consigliere regionale Giannetta.

E ancora, “Presente e futuro dell’oncologia in Calabria”, con il dirigente generale del dipartimento regionale Tutela della Salute, Tommaso Calabrò, e con i dr. Filippelli, Tagliaferri, Tassone, Turano. “La prevenzione delle patologie oncologiche sul territorio regionale”, con il dirigente regionale del settore Prevenzione, Francesco Lucia e i dr. Iaria, Caputo, Giordano e Capalbo. “Il ruolo dei vaccini per la tutela della salute pubblica”, con i dr. Crea, Mazzitelli, Surace, Minniti, Palamara. “Screening e diagnosi precoce: medici e associazioni a confronto”, con i dr. Nasso, Furgiuele, Pileggi, Basile, Alvaro, la coordinatrice di FAVO Calabria, Antonietta Romeo e Maria Anedda, delegata di Europa Donna per la Calabria. “Salute, prevenzione e corretti stili di vita”, con il patron della Reggina calcio, Antonino Ballarino e il presidente, Virgilio Minniti, Lucia Minniti della fondazione Possidonea, Valerio Chinè, di Caffè Mauro e Sabrina Albanese, del Circolo del tennis “Polimeni”.

Infine, “Portami al mare. In viaggio per la Calabria con il Garante della Salute, tra diritti negati e speranze ritrovate”, con i dirigenti dell’associazione “Rhegium Julii”, Giuseppe Bova e Mario Musolino. L’iniziativa si è avvalsa del supporto di partners quali Reggina 1914, Columbus Academy, Possidonea formazione, Radio Touring 104, Caffè Mauro Spa, Papilla food explorers, Asd Circolo del Tennis “Polimeni”, “Rhegium Julii”, azienda “San Vincenzo” e Lions distretto 108 YA. Durante l’evento sono previsti intermezzi musicali a cura del maestro Tenore Aldo Iacopino. La progettazione del villaggio della salute è stata omaggiata dallo Studio arch. Enrico Pata, la progettazione grafica è stata curata da Marco Cordiani, i servizi tecnici sono stati forniti da “Video Travel” di Marrara e la comunicazione dal portavoce dell’Ufficio del Garante, Domenico Latino.

