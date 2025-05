Reggio, tutto pronto per l’atteso ritorno della nave Amerigo Vespucci

La nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, torna dopo tre anni a Reggio Calabria dove ormeggerà alla Banchina nuova di Levante dal 5 maggio.

La Nave lascerà Reggio Calabria la mattina presto del 7 maggio per navigare verso Palermo.

Anche a Reggio, 11ma tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia.

Il Tour Mediterraneo e il Villaggio IN Italia

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

Ospiti istituzionali e attività del Villaggio

Nel corso della tappa calabra sono attesi al Villaggio IN Italia il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e Luca Andreoli amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Tante le attività in programma a partire dall’iniziativa, in collaborazione con il ministero della Cultura, “Scopri i tesori del MArRC con Nave Amerigo Vespucci” che per il 6 e 7 maggio mette a disposizione sul sito https://tourvespucci.it/reggio-calabria-5-7-maggio-2025/ biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo archeologico nazionale di Reggio, uno dei più importanti musei archeologici d’Italia che ospita i celeberrimi Bronzi di Riace.

Eventi nella Conference Hall del Villaggio

Nei giorni di sosta la conference hall del Villaggio IN Italia, ospiterà una serie di appuntamenti tra i quali, lunedì, il panel a cura del ministero per le Disabilità “Barriere sensoriali, accessibilità e sviluppo di buone pratiche” dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita delle persone con disabilità.

Tornerà poi l’appuntamento per i più piccoli del progetto “Generazione Vespucci” con la favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di “Aurora e la nave incantata”. Martedì sarà presentato il numero speciale del Notiziario della Marina dedicato al “Tour Mondiale Vespucci 2023-25”.

Appuntamenti ANSA e focus sul territorio

Al Villaggio IN Italia (in Conference Hall) di Reggio Calabria ci sarà un triplo appuntamento a cura dell’agenzia stampa ANSA:

Il 5 maggio la presentazione delle tappe della quinta edizione del Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia in barca a vela organizzato da Difesa Servizi Spa in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supporto della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del Coni e Rai e ANSA media partner che partirà da Venezia l’8 giugno per arrivare a Genova il 13 luglio passando anche per Reggio Calabria.

A seguire sarà presentato il volume “Diario di Bordo 2024” che racconta i momenti salienti dell’ultima edizione del Nastro Rosa Tour.

Quindi il Talk ANSA “Il Vespucci incontra la Calabria: le eccellenze italiane si raccontano a Reggio Calabria”. Trasmesso anche in diretta streaming sul sito ANSA.it e sul canale YouTube del Tour Vespucci, il talk racconterà le eccellenze del territorio spaziando tra i temi del turismo e dell’hospitality, dell’economia e dello sviluppo industriale.

Il terzo appuntamento, in programma il 6 maggio, sarà dedicato al tema “Il Vespucci incontra la tecnologia: lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale”.

Saluto finale nelle acque di Scilla

Il pomeriggio 7 maggio, quando Nave Amerigo Vespucci lascerà Reggio Calabria, è previsto un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Scilla.