Un tuffo per dare il benvenuto al nuovo anno

Grande successo per il tradizionale tuffo in mare di Capodanno a Reggio Calabria. Organizzato dall’associazione Febiadi no-profit, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, l’iniziativa è giunta alla 46esima edizione, ed è intitolata al suo ideatore, scomparso nel 2013, Commendatore Demetrio Fortugno, per gli amici Mimì Fortugno. Alla manifestazione ha partecipato il Circolo Velico Reggio Calabria ed il Canoa Kayak Club Reggio Calabria. Numerosi i tuffatori di varie età, estrazione sociale e provenienza, che sono entrati nelle acque fredde del Lido Comunale di Reggio Calabria. La mattinata è stata impreziosita dal 4° raduno Nazionale di Capodanno delle Fiat 500. Un appuntamento tra i più longevi nel suo genere che è diventato ormai una vera e propria piacevole consuetudine nella Città dello Stretto.

Altrettanto impavidi, gli amici di Melito Porto Salvo che hanno sfidato le acque del Mar Jonio. (Da notare sullo sfondo l’Etna innevato, suggestivo, da qualsiasi punto di vista).