‘Una giustizia giusta”, Cannizzaro: “Giornata storica per Reggio Calabria”

‘Una giustizia giusta’, l’evento organizzato da Forza Italia a Reggio Calabria nell’importante giorno che ha visto la firma del progetto sui lavori del Palazzo di Giustizia.

L’on. Francesco Cannizzaro ad introdurre e moderare l’evento, concluso dalle parole del vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

“Importante quanto accaduto qui oggi con il Palazzo di Giustizia, dove viene recuperato il tempo perso e daremo alla città un bel presidio oltre che efficiente.

In questo momento Reggio Calabria è la sintesi degli sforzi che il Governo sta mettendo in campo. La determinazione del governo verso riforme che riteniamo fondamentali, le riteniamo necessarie nell’interesse della giustizia percepita dai cittadini”, le parole di Sisto.

Cannizzaro, dalla gremita Sala Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale, ha evidenziato l’importanza storica per la giornata odierna a Reggio Calabria e ribadito l’impegno di Forza Italia per la riforma della giustizia.

“Forza Italia da molti anni si batte per una giustizia giusta che possa portare ad una necessaria riforma della giustizia. L’iniziativa di oggi, assieme alle tante già organizzate in passato, serve per evidenziare quello che il nostro partito assieme al contributo di esperti e studiosi sta facendo per riformare la giustizia.

Oggi bisogna attuare quanto detto in campagna elettorale e quindi concretizzare la riforma. Non possiamo deludere i tanti che hanno votato Forza Italia e il centrodestra auspicando una giustizia giusta, tante volte purtroppo questo non è accaduto e bisogna dare loro risposte concrete”, il messaggio di Cannizzaro.

Il deputato reggino si sofferma anche sul tema Ponte sullo Stretto e ricorda, tornando al Palazzo di Giustizia, la riunione dello scorso marzo con il ministro Nordio.

“Il Governo su 2 cose non può prescindere, riforma della giustizia e realizzazione del Ponte sullo Stretto. Oggi è una giornata storica per Reggio Calabria, non posso che essere soddisfatto per la presentazione del nuovo progetto per il Palazzo di Giustizia con risorse per 74 milioni di euro.

Ricordo quando il tutto si è sbloccato nel marzo 2023 quando ci recammo dal ministro Nordio. Grazie alla sua attenzione, dopo una riunione di 3 ore nei giorni successivi sono arrivati gli step che hanno velocizzato l’iter e oggi stiamo evidenziando di questo risultato storico”, le parole di Cannizzaro.