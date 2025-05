Una routine fai-da-te per rimuovere delicatamente le impurità del viso

Detergere il viso appena svegli e prima di andare a dormire: due passi essenziali per ritrovarsi con una pelle sana e pulita. Ed è attraverso una beauty routine mirata sulle proprie esigenze che una persona si prende cura di se stessa, agendo preventivamente sul deposito di batteri e impurità.

Cosa fare al risveglio

La detersione mattutina è una priorità per chiunque desideri rimuovere dalla pelle le impurità accumulatesi durante le ore notturne. La cute viene sostanzialmente liberata da tale sostanze, preparandosi ad assorbire nel migliore dei modi i prodotti utilizzati nel proseguo della beauty routine, creme idratanti in primis. Di primo mattino la pelle merita di essere coccolata attraverso delicati massaggi, da effettuarsi con un detergente specifico, selezionato a seconda della tipologia di pelle. La pulizia con un prodotto che rimuove impurità e altri cosmetici è utile per prevenire la comparsa di brufoli o punti neri, donando freschezza alla pelle e permettendo a quest’ultima di essere più luminosa.

Una corretta detersione prima di dormire

Non meno importante è la detersione serale. Nell’arco della giornata, infatti, la pelle è continuamente esposta a diversi fattori come inquinamento e sudore, cui vanno ad aggiungersi i residui del trucco. Fattori che rischiano di ostruire i pori e, al tempo stesso, di compromettere il processo di rigenerazione notturna della pelle. Un lavaggio del viso prima di coricarsi dà modo alla cute di respirare, favorendo l’assorbimento dei principi attivi di creme e sieri applicati normalmente di sera. Per rimuovere il trucco è sufficiente ricorrere a del cotone e a dei cosmetici struccanti. Rimosso il detergente con acqua tiepida, andranno poi tamponati delicatamente viso e collo con un panno morbido. Utile è anche riservare qualche minuto al massaggio della pelle con un tonico.

Quali prodotti tenere nel cassetto?

La scelta dei prodotti da usare per la beauty routine è legata al tipo di pelle. Quelle sensibili e particolarmente delicate, ma anche le cuti aride, traggono beneficio da prodotti contenenti olio di mandorle dolci. Le pelli che tendono facilmente alla dermatite seborroica, dal canto loro, hanno nell’acqua di rose un’ottima opzione per tonificarsi. Nel caso si manifesti una certa secchezza cutanea, o qualora sul volto siano già comparse delle rughe, sarà una crema all’acido ialuronico a idratare in profondità la pelle. A proposito di rughe, se il timore è di ritrovarsi ad affrontare questo inestetismo legato al passare degli anni, una crema antirughe aiuterà a posticiparne la formazione. Esistono anche diverse creme antiage per le pelli mature che si caratterizzano per l’effetto “simil-filler”. Nei mesi estivi è consigliato l’impiego di creme con filtri solari, indispensabili nelle giornate in cui l’intenzione è di esporsi al sole. Le persone che manifestano problemi di acne o di macchie scure, infine, possono fare affidamento su creme che, tra gli ingredienti, vedono comparire l’acido glicolico.

Le ragioni per ricorrere ai suffumigi

Il vapore è apprezzato per la sua efficacia nel dilatare i pori, favorendo l’eliminazione del sebo e di qualunque altra traccia di impurità. Prepararsi per dei suffumigi non è affatto difficile, in quanto non occorre altro che mettere a bollire una pentola contenente acqua. Raggiunto il bollore la pentola andrà rimossa, quindi trasferita sul tavolo. Posizionando il volto sopra alla pentola stessa, e coperta la testa mediante un asciugamano, occorrerà attendere che il vapore giunga sul viso e inizi ad agire. In una decina di minuti i pori verranno adeguatamente dilatati; per amplificare l’effetto del vapore si potrebbero aggiungere all’acqua delle gocce di olio essenziale.

A cosa serve lo scrub

A suffumigi effettuati spetta allo scrub continuare nell’opera di pulizia del viso sfruttando il calore rilasciato dal vapore in precedenza: sciogliendosi, l’azione detergente e levigante dello scrub verrà massimizzata. Nel caso in cui rimangano dei granuli di prodotto, sarà un lieve massaggio a scioglierli completamente. Gli eventuali residui andranno rimossi attraverso una spugnetta leggermente imbevuta di acqua tiepida. Chi non desidera ricorrere a uno scrub già pronto ha libertà nel crearne uno fai-da-te. Zucchero o sale grosso potrebbero costituire la base, da arricchire con yogurt (o miele) e oli essenziali. Miscelati gli ingredienti e applicato lo scrub sul viso, ripetendo l’operazione regolarmente nel tempo, la pelle verrà liberata da acne e impurità.

Le proprietà delle maschere per il viso

Ricorrendo una volta a settimana (oppure ogni 15 giorni) a una maschera per il viso, si potrà beneficiare di risultati ottimali. A seconda della struttura della pelle, o delle necessità del momento, la scelta ricadrà su una maschera idratante, tonificante, detox purificante o illuminante anti-fatica.

Alcune ricette per una maschera fatta in casa

Schiacciando e mescolando ingredienti come avocado, banana e olio di mandorle, ricci di grassi, si otterrà una maschera da applicare sulla pelle secca. Sono argilla, aceto di mele e pera (da sbucciare, ridurre in pezzi e frullare) a dar vita a una maschera dalle proprietà purificanti per la pelle grassa. La pera, in particolare, è nota per le sue proprietà astringenti, ottime per ridurre i pori dilatati e agire con efficacia sull’eccesso di sebo. Utilizzandola per una maschera i risultati sul tipico effetto lucido della pelle grassa saranno sorprendenti. Lasciando agire le maschere per 15 minuti, risciacquando il volto con acqua tiepida e tamponando la pelle con un panno asciutto, i benefici attesi non si faranno attendere.

L’utilità dei tonici

Al fine di fissare le proprietà associate alle maschere è utile ricorrere a un tonico. Anche per quanto riguarda questi ultimi il mercato è ricco di proposte, compresi tonici lenitivi e nutrienti (ideali per le pelli secche e sensibili), astringenti e dalle proprietà purificanti (suggeriti per le persone con pelle mista o grassa). Applicare il prodotto è molto semplice: è sufficiente versarne poche gocce su un dischetto di cotone, utilizzando quest’ultimo per tamponare il viso con delicatezza, evitando di sfregarlo.

Per quanto sia certamente piacevole farsi cullare nei centri benessere, prendersi cura della propria bellezza in casa è ancora più appagante. D’altro canto, non sempre si ha il tempo per raggiungere una Spa o trascorrere una giornata alle terme. Pochi minuti al giorno trascorsi davanti allo specchio, e l’adozione di una beauty routine su misura, e si godrà di una pulizia profonda del viso. Un vero gesto d’amore per ritrovarsi con una pelle ancora più morbida e luminosa, libera da ogni forma di impurità.