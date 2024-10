“Una storia che arriva dal mare”. Il Cavalier Callipo a Reggio Calabria

Appuntamento per venerdì 21 giugno presso la stazione FS di S.Caterina, sede dell'associazione Incontriamoci Sempre

Un appuntamento di grande rilievo, venerdì 21 giugno alle ore 21.00 presso la stazione FS di S.Caterina, sede dell’associazione incontriamoci sempre per il Volontariato con un ospite di livello internazionale: il Cavalier Pippo Callipo, per la presentazione del volume della Callipo 1913, di Gianfranco Manfredi, edito dalla Rubbettino.

Quella della Callipo è una storia centenaria che ha inizio nel 1913, in Calabria, nella caratteristica cittadina di Pizzo, quando il fondatore, Giacinto, avvia un’attività, prima in Calabria e tra le prime in Italia, di lavorazione e conservazione del pregiato Tonno del Mediterraneo.

L’azienda, oggi parte di un gruppo composto da 6 società con attività diversificate, è guidata dal Cavaliere del Lavoro Filippo Callipo. Ad affiancarlo nella direzione, da più di 10 anni, c’è il figlio maggiore Giacinto. L’altro figlio, Filippo Maria, ha appena concluso gli studi Universitari e presto farà il suo ingresso nell’azienda di famiglia.

La realizzazione di questo libro, fortemente voluta dalla famiglia Callipo, oltre a raccontare una straordinaria storia imprenditoriale, rappresenta una sorta di testamento che sancisce la volontà condivisa da cinque generazioni di non tradire mai il principio della Qualità.

Per la grande festa con Pippo Callipo a S Caterina, è prevista la presenza ed i saluti del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, il Dott. Ninni Tramontana, e del Presidente dell’Apar Angelo Musolino. Condurranno la serata i bravissimi Francesca Laurendi e Marco Mauro.

La festa in onore di Pippo Callipo continuerà con la degustazione delle delizie preparate dallo chef Filippo Cogliandro, con i tranci di tonno dell’azienda Callipo, del gelato Tartufo di Pizzo della gelateria Callipo, e dei dolci dell’Apar.

Naturalmente l’associazione riserverà altre splendide sorprese nella serata di venerdì 21 giugno.