‘Bimbi in ufficio’, Callipo accoglie i figli dei dipendenti

Le porte di Callipo Conserve Alimentari si apriranno il prossimo 19 giugno per accogliere i figli dei dipendenti, in occasione della XXV edizione di Bimbi in ufficio, il family day delle aziende, che si è celebrato lo scorso 24 maggio, promosso dal Corriere della Sera/L’Economia.

Una mattinata dedicata a ospiti speciali, i figli dei dipendenti (il Gruppo è costituito da 6 aziende che occupano complessivamente circa 400 addetti), che potranno visitare gli uffici e i reparti produttivi in cui lavorano mamma o papà, condividere una bella esperienza e contaminare di entusiasmo tutta l’azienda.

Il tema scelto per questa occasione è ‘Sana Alimentazione e Sport’, due settori in cui l’azienda è attiva non soltanto con la Giacinto Callipo Conserve Alimentari e la Volley Tonno Callipo Calabria, ma che rappresentano un impegno concreto attraverso progetti educativi con le scuole per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di una corretta alimentazione e dello sport inteso come condivisione, spirito di gruppo e ‘sportività’.

La giornata in azienda per i piccoli ospiti inizia con una colazione speciale a base di pane, Confetture e Miele Callipo Dalla Nostra Terra prodotti dall’azienda, una carica genuina di energia prima dei laboratori didattici sulla piramide alimentare e numerosi giochi a tema come il semaforo alimentare a cura della nutrizionista Antonella Tropea, per imparare in modo divertente a riconoscere i cibi più sani.

A seguire l’intervento della psicoterapeutica Antonella Giurgola che spiegherà come riconoscere e trattare i disturbi alimentari.

Spazio anche allo sport con circuiti allestiti e numerosi giochi per fare attività motoria, curati dallo staff tecnico della Volley Tonno Callipo Calabria, la squadra di pallavolo maschile che disputa il campionato di Superlega.

