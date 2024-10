Callipo lancia l’ultima novità: tonno con peperoncino piccante di Calabria

L’esperienza maturata in 106 anni di attività va di pari passo con lo spirito pioneristico che da sempre contraddistingue Callipo: nel 1995 è stata la prima azienda a lanciare sul mercato i filetti di tonno in caso di vetro trasparente per esaltare al meglio la qualità del proprio prodotto, ora presenta a TuttoFood – il Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Fiera Milano in programma dal 6 al 9 maggio 2019 – una nuova importante innovazione con l’introduzione dei filetti di tonno al naturale in acqua di mare Aquamaris.

Il trend salutistico ha portato l’azienda ha effettuare ulteriori investimenti in Ricerca&Sviluppo per arrivare a proporre un prodotto di altissima qualità, salutare, sapido naturalmente e fonte di iodio e magnesio.

La nuova referenza Callipo è preparata unicamente con tonno e acqua di mare Aquamaris, proveniente dalle profondità del Mar Ionio a diverse miglia dalle coste siciliane, che grazie ad un processo di microfiltrazione e purificazione viene resa conforme agli standard di sicurezza alimentare. L’acqua di mare, usata come sostituto del sale, esalta il sapore fresco e naturale del tonno.

Ma le novità Callipo non finiscono qui. L’attenzione al proprio territorio di appartenenza e la volontà di far conoscere in tutto il mondo i prodotti tipici di eccellenza che questa terra offre sono valori portanti per l’azienda che si traducono nelle nuove referenze presentate in fiera.

LEGGI ANCHE

Tra le novità i tranci di tonno con peperoncino piccante di Calabria in olio di oliva, un abbinamento piccante e intenso quello del prodotto tipico di eccellenza della Calabria con il tonno yellowfin, completamente lavorato in Italia, proposto in una confezione da due vasetti di vetro da 70gr.

Spazio anche al lato dolce del territorio con la gelAPEperia, l’Ape Gelateria di Callipo che porta a TuttoFood la tradizione gelatiera di Pizzo di Calabria con la possibilità di degustare i rinomati tartufi di Pizzo e le specialità Callipo preparate con ingredienti di altissima qualità.

Presso lo stand Callipo (Pad. 7 Stand H01 K10), sarà possibile, inoltre, scoprire tutti i nuovi prodotti come le creme di tonno in versione classica e al peperoncino e i peperoncini ripieni, disponibili in due referenze: peperoncini rossi con tonno e peperoncini verdi con formaggio di capra e molto altro.