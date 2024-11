Una vita da social’: domani a Reggio Calabria l’importante e imponente campagna educativa della Polizia di Stato.

E’ partita da Roma la più importante e imponente campagna educativa itinerante che sia mai stata realizzata da un Organismo di Polizia: la Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha dato il via al progetto “Una vita da social”, incentrato sulla sensibilizzazione e prevenzione dai rischi e dai pericoli dei social network e del cyber bullismo.Un progetto al passo con i tempi, che tiene conto delle esigenze di chi usa i social network, ed in particolare delle nuove generazioni, per consentire di sfruttare appieno le opportunità del web evitando di cadere nelle tante trappole della rete internet.Nella Provincia di Reggio Calabria l’esperienza si arricchirà di nuovi partner, Radio Touring e ReggioTV.L’iniziativa è partita lo scorso gennaio da Roma ed ha già raggiunto Firenze, Livorno, Pisa, Genova, Olbia, Nuoro, Cagliari, Enna, Palermo , Catania, e adesso a Reggio Calabria, prima di riprendere il viaggio per Cosenza, Bari, Potenza, Matera, Salerno, Napoli, Campobasso, Pescara, L’Aquila, Perugia, Ancona, Pesaro Urbino, Rimini, Bologna, Padova, Venezia, Trieste, Trento, Aosta, Torino.Per la prima volta Aziende come Facebook, Fastweb, Google, H3G, Libero, Microsoft, Telecom Italia, Norton by Symantec, Skuola.net, Vodafone, Virgilio, Wind, Youtube e Consorzio Gruppo Eventi, lavorano insieme alla Polizia di Stato per un solo grande obiettivo: “rendere la rete sempre più sicura dopo i gravissimi recenti episodi di cronaca culminati con il suicidio di alcuni adolescenti ed il dilagante fenomeno del cyber bullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto della rete”.Gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria, attraverso un truck di 18 metri allestito con un’aula didattica multimediale con postazioni internet, l’11 marzo, dalle 09.30 alle 18,00, in Piazza Duomo , svolgeranno incontri, con un linguaggio semplice ma esplicito adatto a tutte le fasce di età, con studenti, genitori, insegnanti e società civile, sull’utilizzo sicuro, consapevole, responsabile e critico della rete internet.Testimoni dell’evento e graditissimi ospiti, gli attori comici Giacomo Battaglia, Luigi Miseferi e il Dj Filippo Lo Presti, amato da tutti per la dirompente simpatia e la grande vicinanza ai giovaniTra le novità, non poteva mancare la pagina Facebook “Una vita da social” dove verranno postate le attività e le impressioni dei giovani internauti durante tutte le tappe del Truck.