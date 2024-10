Un’altra Casa dell’Acqua per i cittadini di Reggio Calabria

Dopo quella installata in collaborazione con Atam e Corso Sud nei pressi del ponte Calopinace, domenica 26 agosto, alle ore 11:30, Termocasa, azienda specializzata in impianti per il comfort e l’efficienza energetica, ne inaugurerà una seconda all’ingresso del Santuario di S. Antonio di Padova.

Tanti i vantaggi derivanti da questa iniziativa, a partire dalla possibilità di reperire acqua controllata e di alta qualità, almeno pari a quelle distribuite nei supermercati, a costi contenuti, appena 5 centesimi al litro.

Non solo. La fruizione della Casa dell’Acqua porterà anche una diminuzione dell’utilizzo della plastica. Sì, perché l’uso delle bottiglie in PVC per la raccolta è vietato proprio per favorire l’uso e il riuso delle bottiglie di vetro, materiale pulito e non tossico.

La Casa dell’Acqua strizza l’occhio anche all’ecologia. Infatti, un ulteriore beneficio per le famiglie sarà quello di dover differenziare una minor quantità di plastica, diminuendo i rifiuti prodotti e quindi l’impatto ambientale dei nostri consumi.

Ultimo aspetto ma non meno importante, l’iniziativa avrà anche uno scopo sociale. Infatti, il 20% del ricavato andrà in beneficenza, a favore dell’Opera Antoniana, impegnata da decenni al servizio delle comunità del mondo.

Casa dell’Acqua di Termocasa: sempre più vicini ai reggini, all’ambiente e ai più bisognosi.