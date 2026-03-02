Ex Reggina: Ungaro e Zizzari insieme per uno stage dedicato alla formazione

Un’occasione che può fare la differenza: CB Ungaro Sporting e FZ11 Academy aprono le porte al futuro dei giovani calciatori. Tutte le info

Nel percorso di crescita di un giovane atleta esistono momenti che possono segnare davvero la differenza. Lo stage organizzato da CB Ungaro Sporting in collaborazione con FZ11 Academy nasce proprio con questo obiettivo: offrire ai ragazzi che sognano di diventare calciatori un’esperienza concreta, formativa e altamente qualificante, capace di incidere sul loro sviluppo tecnico, mentale e personale.a

Non si tratta di un semplice allenamento, ma di un’opportunità reale di confronto con metodologie professionali, istruttori preparati e un ambiente sportivo stimolante. Pensato per valorizzare il talento individuale e rafforzare le competenze fondamentali del calcio moderno.

Partecipare a questo stage significa entrare in un contesto che riproduce dinamiche e approcci delle accademie di alto livello, permettendo ai giovani atleti di acquisire sicurezza, consapevolezza e mentalità vincente.

Per i ragazzi che aspirano a diventare futuri calciatori, esperienze come questa rappresentano un investimento sul proprio futuro sportivo. Allenarsi con programmi strutturati, ricevere indicazioni tecniche mirate e vivere un’esperienza motivante può accelerare il percorso di crescita, aumentando le possibilità di emergere nel panorama calcistico.

Anche per le famiglie si tratta di una scelta importante: offrire ai propri figli l’opportunità di confrontarsi con realtà qualificate significa sostenerli nel loro sogno, aiutandoli a sviluppare disciplina, autostima, spirito di sacrificio e capacità di lavorare in squadra valori fondamentali non solo nello sport, ma nella vita.

A rendere lo stage ancora più completo ci sarà anche la figura del mental coach motivazionale Michelangelo Marino: un supporto concreto per lavorare su fiducia, gestione delle emozioni e concentrazione. Un percorso utile per trasformare l’allenamento in crescita vera, aiutando i ragazzi a costruire la mentalità giusta nei momenti di pressione e in quelli decisivi.

Per rendere l’esperienza ancora più completa, ogni partecipante riceverà un kit di allenamento in omaggio e un attestato ufficiale di partecipazione FZ11 Academy, simbolo dell’impegno e del percorso svolto. Lo stage si svolgerà il 14 marzo a Concessa di Catona, periferia nord di Reggio Calabria.

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo (o fino a esaurimento posti), un dettaglio che sottolinea l’esclusività dell’evento e la qualità del lavoro previsto: gruppi selezionati per garantire attenzione individuale e massimo rendimento.

Perché i sogni sportivi non nascono per caso: crescono grazie alle opportunità giuste, nel momento giusto.

Per informazioni e adesioni: CB Ungaro Sporting +39 347 674 0838