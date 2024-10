Unical, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo anno accademico

La cerimonia prenderà il via con l’ingresso dei cortei accademici e proseguirà con l’apertura musicale a cura del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”

Apriranno domani le prenotazioni per partecipare all’inaugurazione del 53esimo anno accademico dell’Università della Calabria. La cerimonia si terrà lunedì 16 settembre alle ore 11:00 presso l’Aula magna, all’interno del Centro congressi “B. Andreatta” (con ingresso consentito tra le ore 9:30 e le ore 10:15). Per assistere all’evento è necessario compilare l’apposito modulo online a partire dalle ore 9:30 di mercoledì 11 settembre.

IL PROGRAMMA

L’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 prenderà il via con l’ingresso dei cortei accademici e proseguirà con l’apertura musicale a cura del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza.

Successivamente il rettore Nicola Leone presenterà un resoconto delle attività svolte nell’ultimo anno accademico, un anno caratterizzato da un intenso lavoro e grandi risultati conseguiti dall’Ateneo. Il Rettore si soffermerà, in particolare, sull’importanza del reclutamento di qualità e delle collaborazioni istituzionali per consolidare e rafforzare il ruolo dell’Unical per lo sviluppo del territorio.

Prenderanno poi la parola il componente del personale tecnico amministrativo Raffaele Caiafa, coordinatore dei servizi tecnico-amministrativi del dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, e la studentessa Federica Morrone. Pallanuotista classe 2005, Federica è iscritta al corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e partecipa al programma Dual Career dell’Unical che permette allo studente-atleta di combinare la propria carriera sportiva con lo studio. Attualmente gioca per la Cosenza Pallanuoto (Serie A1) ed è regolarmente convocata dalla Nazionale italiana U19.

Sarà poi il momento della lectio magistralis della professoressa Franca Melfi dal titolo Chirurgia digitale: nuove frontiere e prospettive. In occasione dell’appuntamento del 16 settembre, il rettore Nicola Leone presenterà alla comunità accademica la professoressa, figura di spicco nel panorama medico internazionale e attuale presidente della Società europea di chirurgia cardiotoracica, che ha accettato di tornare nella sua terra trasferendosi dall’Università di Pisa all’Unical. Da ottobre Melfi insegnerà nel corso di Medicina e Chirurgia TD (Tecnologie digitali) e opererà presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

In seguito interverrà il presidente della Regione Roberto Occhiuto, ex studente e laureato “eccellente” dell’Università della Calabria. La sua presenza fornirà l’occasione per discutere sull’impatto dell’ateneo nel processo di formazione delle future classi dirigenti sognato dai padri fondatori. Al rettore Leone, infine, saranno affidate le conclusioni e la dichiarazione ufficiale dell’apertura dell’anno accademico 2024/2025.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming, a partire dalle 10:55, sul portale web di ateneo unical.it e sul canale YouTube dell’Università della Calabria.