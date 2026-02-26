Unindustria Calabria incontra il Console Usa: focus su investimenti, export e infrastrutture

"Gli Stati Uniti sono per noi uno sbocco commerciale di primaria importanza e una prospettiva di crescita per l’intero sistema imprenditoriale" così il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara

Attrazione degli investimenti, consolidamento degli scambi commerciali e attenzione alla formazione e al capitale umano: questi gli argomenti discussi nell’incontro istituzionale tra il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn.

Tra le tappe del viaggio in Calabria, il Console ha inteso inserire quella con gli industriali per sottolineare l’importanza strategica delle relazioni commerciali e delle attività imprenditoriali che possono nascere sull’asse con gli Stati Uniti.

Una visione fortemente condivisa da Ferrara:

“È noto che gli Stati Uniti siano per noi uno sbocco commerciale di primaria importanza e che rappresentino una prospettiva di crescita per l’intero sistema imprenditoriale calabrese. Sia per quanto riguarda l’attrazione degli investimenti, sia sotto il profilo dell’accompagnamento all’internazionalizzazione delle nostre imprese su un mercato di così particolare rilievo. L’incontro con il Console ha permesso di mettere a fuoco una serie di opportunità legate a settori cruciali per la nostra economia come l’agroalimentare, la sanità, l’industria, il turismo e la logistica, guardando alla possibilità di strutturare joint-venture strategiche che possano dar vita a investimenti rilevanti in Calabria”.

Occasioni di sviluppo che passano per il sistema delle infrastrutture:

