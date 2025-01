Unindustria Calabria incontra il presidente Occhiuto: focus su sviluppo, infrastrutture e impresa

Il presidente e il direttore di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara e Dario Lamanna, hanno incontrato il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, per un confronto sulle iniziative di sostegno allo sviluppo socioeconomico della Calabria.

“Siamo tornati per fare il tagliando alle iniziative nate dal confronto e dalla collaborazione istituzionale” – riporta una nota dell’associazione degli industriali.

Aldo Ferrara, al termine dell’incontro, ha sottolineato come, a distanza di neanche due anni dal lancio di ‘Agenda Calabria’, le azioni di politica economica attivate grazie alla profonda unità d’intenti con il presidente Occhiuto e alla collaborazione degli assessori regionali abbiano cominciato a restituire i primi risultati concreti.

Bandi per le imprese: risultati incoraggianti

Durante la riunione, il follow-up sui bandi già conclusi e quelli ancora in corso ha evidenziato indicatori di performance positivi. Ferrara ha citato come esempi il successo del bando per impianti e macchinari e quello più recente per Ricerca & Sviluppo, che ha visto il coinvolgimento degli Atenei e ha richiesto un ampliamento delle risorse inizialmente messe a disposizione. Questo dimostra come molte imprese calabresi abbiano voglia di evolversi, investire e crescere attraverso l’ammodernamento tecnologico, la qualità e l’innovazione.

Anche i bandi dedicati alla qualificazione dell’offerta turistica hanno ottenuto risultati importanti, rispondendo non solo alle esigenze di sviluppo dei settori strategici della regione, ma orientando tale sviluppo verso obiettivi specifici. Questo approccio di lungo periodo rappresenta un fattore determinante per garantire solidità agli investimenti delle imprese.

Infrastrutture e Alta Velocità: Unindustria e Regione unite per lo sviluppo

L’incontro ha confermato l’impegno reciproco per il miglioramento delle infrastrutture, delle aree industriali e della mobilità, con particolare attenzione alla portualità da diporto. Mentre proseguono i lavori sulla statale 106 e sull’elettrificazione della linea ferroviaria jonica, il focus di Unindustria e della Regione è ora rivolto all’Alta Velocità.

Ferrara ha evidenziato come il presidente Occhiuto condivida pienamente la necessità di un collegamento ferroviario ad Alta Velocità fino a Reggio Calabria, considerandolo un obiettivo strategico imprescindibile per lo sviluppo sostenibile della regione. L’attenzione resta alta e tutti gli attori coinvolti dovranno fare la propria parte per garantire la realizzazione di questo progetto cruciale.

Parallelamente, Unindustria e Regione stanno lavorando a una strategia congiunta per attrarre capitali provenienti da fuori regione e dall’estero. In questo contesto, la riqualificazione delle aree industriali assume un ruolo chiave, in quanto elemento essenziale per rendere la Calabria più attrattiva per gli investitori.

Sanità e imprenditorialità giovanile: strategie per il futuro

Un altro tema centrale dell’incontro è stato il potenziamento della sanità e la necessità di una rigenerazione amministrativa.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’imprenditorialità giovanile. Ferrara ha spiegato che si sta lavorando alla creazione di uno strumento innovativo che possa costruire una vera e propria cultura d’impresa, offrendo ai giovani talenti calabresi l’opportunità di dimostrare le proprie capacità nella loro regione. L’obiettivo è arginare il fenomeno dell’emigrazione giovanile, creando le condizioni affinché le nuove generazioni possano trovare opportunità di crescita e realizzazione professionale senza dover lasciare la Calabria.