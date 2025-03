I Giovani di Unindustria Calabria protagonisti a Solomeo

Una delegazione numerosa e partecipe di Unindustria Calabria – Gruppo Giovani Imprenditori ha preso parte oggi alla tappa inaugurale dell’edizione 2025 di GenerAZIONI, il viaggio-evento promosso da Confindustria Giovani Imprenditori in collaborazione con Luiss Business School, dedicato al futuro dell’imprenditoria italiana e al tema centrale del passaggio generazionale nelle imprese.

Un evento d’eccellenza al cuore del Made in Italy

Il prestigioso appuntamento si è svolto nel cuore pulsante dell’eccellenza italiana: Borgo Solomeo, sede dell’azienda Brunello Cucinelli S.p.A., emblema del Made in Italy nel mondo. Una giornata intensa, scandita da momenti di confronto, ispirazione e visita diretta agli ambienti produttivi, simbolo della filosofia umanistica dell’impresa fondata dal visionario stilista umbro.

Esperienza immersiva per i giovani imprenditori calabresi

Dopo il tour iniziale del borgo e i reparti artigianali dell’azienda, la delegazione calabrese ha preso parte all’incontro presso il Teatro Cucinelli, dove si sono alternati interventi istituzionali e testimonianze imprenditoriali di alto profilo.

Vincenzo Giovanni Squillacioti, presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, ha così commentato:

“Questa mattina abbiamo avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica: visitare un borgo interamente restaurato e mantenuto secondo la filosofia del bello e del ben fatto. Abbiamo toccato con mano l’artigianalità, la cura e il rispetto che contraddistinguono l’intero processo produttivo di Cucinelli. Dalla scelta dei materiali fino alla sartoria handmade, ogni dettaglio racconta una visione d’impresa fondata sui valori.”

Made in Italy come patrimonio e leva di sviluppo

Durante l’incontro, anche Natale Santacroce, vicepresidente nazionale di Confindustria Giovani con delega al Made in Italy, ha sottolineato l’importanza della giornata:

“Quando si parla di Made in Italy, bisogna viverlo sul territorio. Le aziende italiane non sono solo business: sono passione, tradizione, identità. L’esempio di Cucinelli ci insegna che si può fare impresa con l’anima, custodendo un patrimonio culturale che va oltre il profitto.”

Presente all’iniziativa anche Gaetano Portaro, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vibo Valentia, che ha voluto sottolineare il valore del Made in Italy come leva di sviluppo anche per la Calabria:

“Il Made in Italy non è solo un’etichetta, ma un’identità che dobbiamo difendere e valorizzare anche in Calabria. Abbiamo aziende straordinarie, giovani talenti e tradizioni secolari: il nostro compito è farle brillare nel mondo.”

Un primo passo del roadshow nazionale 2025 di GenerAZIONI

L’evento ha rappresentato il primo appuntamento del roadshow nazionale 2025 di GenerAZIONI, che vedrà i Giovani Imprenditori di Confindustria incontrare realtà imprenditoriali di prima, seconda e terza generazione, approfondendo le dinamiche economiche, valoriali e familiari che caratterizzano la transizione alla guida delle aziende italiane.

Unindustria Calabria Giovani continua così a essere presente nei luoghi in cui si costruisce il futuro dell’imprenditoria, portando la voce e la visione dei giovani del territorio calabrese all’interno del dibattito nazionale su innovazione, tradizione e responsabilità imprenditoriale.