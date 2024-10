UniStraDa presenta il master “Politiche di valorizzazione ed inclusione dell’area dello Stretto”

L’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri‘ di Reggio Calabria presenta il master di II livello in “Esperto in politiche di valorizzazione ed inclusione dell’area identitaria dello Stretto”.

Leggi anche

QUANDO

La conferenza stampa si terrà martedì 16 aprile 2019 alle ore 09:30 presso l’aula Falcomatà dell’Università Dante Alighieri.

Il progetto di ricerca riguarda nello specifico l’area metropolitana dell Stretto e le politiche di valorizzazione e inclusione di un’area storica culturalmente integrata. L’iniziativa nasce dalla partnership con il settore 5 della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il supporto amministrativo – gestionale del Consorzio Macramè.