Università della Calabria tra i 1000 migliori atenei al mondo

Per la prima volta nella sua storia l’Università della Calabria entra nel QS World University Rankings, la classifica universitaria globale più consultata al mondo. Il prestigioso ranking, curato dagli analisti di Quacquarelli Symonds e arrivato oggi alla 17ma edizione, valuta la qualità delle università selezionando le migliori al mondo, circa mille nella classifica di quest’anno. L’Unical, tra le new entry dell’anno, appare tra le Top 68% del ranking.

«Leggendo i dati della QS è importante sottolineare che l’Italia guadagna importanti posizioni in classifica: è la terza in Europa precedendo Paesi come la Francia, che investono più della nostra Nazione nella ricerca scientifica. L’Italia grazie anche alla passione e all’impegno dei suoi ricercatori – commenta il rettore Nicola Leone – raggiunge una posizione di tutto rilievo. L’Università della Calabria arriva per la prima volta in questa classifica, tra le pochissime del Meridione confermandosi un’eccellenza del Sud. Con l’ingresso in questa classifica, l’Unical è ora ufficialmente presente in tutti i ranking internazionali che censiscono le migliori università al mondo».

LA METODOLOGIA

QS utilizza sei parametri che contribuiscono al calcolo dello score complessivo. I parametri tengono conto della reputazione dell’università, dell’impatto delle ricerche (misurato contando il numero di volte in cui articoli scritti dai suoi docenti sono citati), del rapporto tra professori e studenti, della presenza di docenti stranieri in servizio presso l’ateneo e di studenti iscritti internazionali. In particolare, gli analisti calcolano:

Citations per Faculty: numero di citazioni ad articoli scritti da ricercatori Unical rilevato dalla banca dati Scopus;

Academic Reputation: la reputazione di cui un ateneo gode da parte delle altre università, valutata con una survey da QS;

Employer Reputation: la reputazione di cui l’ateneo gode presso le aziende con cui collabora, valutata con una survey di QS

Faculty Student: rapporto docenti-studenti;

International Faculty: proporzione docenti stranieri;

International Students: proporzione studenti internazionali.

L’Unical ha ottenuto il suo miglior piazzamento per il parametro “Citations per Faculty”, che vede l’ateneo al 406mo posto al mondo. Per l’Academic e l’Employer reputation, invece, è poco sopra la 500ma posizione.

Gli atenei italiani presenti nel ranking di quest’anno sono 36. Tra le new entry, insieme all’Unical, ci sono l’Università Vita-Salute San Raffaele, la Libera Università di Bolzano e l’Università politecnica delle Marche. Gli atenei del sud Italia presenti in classifica sono solo 7: l’Università Federico II di Napoli e il Politecnico di Bari rientrano nella sezione 701-800, mentre Catania, Palermo, Bari e Salerno condividono la stessa fascia dell’Unical.

A marzo, invece, l’Unical era entrata anche nel QS Rankings by Subject 2020, la classifica che analizza gli atenei di tutto il mondo in base alle aree disciplinari. In quel ranking l’Unical si era posizionata nella fascia 351-400 per matematica.

GLI ALTRI RANKING

L’Università della Calabria è presente in tutte le più importanti classifiche internazionali di riferimento:

Nel ranking Times Higher Education (THE), l’Unical compare nella fascia 601-800 per la classifica globale e in quella 401-600 per la classifica Impact Rankings. Nella speciale classifica dedicata alle università con meno di 50 anni (Young University Rankings 2019) l’Unical è 98ma. Nella classifica per aree del THE, il miglior piazzamento è per il settore Computer Science: fascia 251-300.

Nell’Academic Ranking of World Universities (ARWU) l’Unical appare nella fascia 801-900 per la classifica globale, mentre è posizionata nella fascia 151-200 per Matematica e in quella 301-400 per l’area Computer Science & Engineering.

Per il Center for World University Rankings (CWUR) l’Unical è 674ma nella classifica globale. L’ateneo, inoltre, è ben posizionato anche nelle classifiche UMultiRank e Greenmetric.