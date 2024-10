All’Università Dante Alighierila la presentazione del Master ‘Innovation and Technology’

Si svolgerà venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 16:00 presso l’Aula Magna G. Reale dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, sita a Reggio Calabria in Via del Torrione 95, la conferenza di presentazione del Master Universitario di secondo livello in “Innovation and Technology Management” (SAP4MInTeK) attivato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e dal Centro di Ricerca MEDAlics in partnership con l’ Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo, la società di consulenza Saxesfull S.r.l., la società internazionale K2-Partnering Solutions; e in convenzione con l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il Master rappresenta un unicum nell’offerta didattica-formativa del panorama nazionale e si propone come percorso di formazione nel settore della consulenza IT fornendo in particolare la certificazione sui seguenti moduli SAP: S/4HANA Finance (Simple Finance), SuccessFactors, Extended Warehouse Management (EWM), Hybris Commerce e Marketing, Fashion Management Solution (FMS).

La conferenza, dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Prof. Salvatore Berlingò, verrà introdotta dal Prof. Roberto Mavilia, Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics e Direttore Organizzativo del Master. Interverranno: il Dott. Giuseppe Quattrone, Managing Partner Saxesfull Srl; il Dott. Wahridj Gergian, Managing Partner K2 Partnering Solutions, il Dott. Angelo Marra, referente Terziario Innovativo Confindustria Reggio Calabria e la Dott.ssa Natalina Cappello, referente Direzione regionale INPS Calabria.

Il master SAP4MInTeK – attivato con l’intento di mettere insieme gli strumenti più utili alla gestione dell’impresa dal punto di vista strategico, analitico, economico ed infrastrutturale – permetterà agli studenti di progettare una infrastruttura tecnica adeguata alle esigenze informative aziendali. Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese a partire dal mese di Gennaio 2018.

Per la partecipazione al suddetto Master e a copertura totale delle tasse di iscrizione e frequenza sono messe a disposizione dall’INPS, tramite bando di concorso, nr. 10 borse di studio destinate ai figli e agli orfani di: dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni Creditizie e Sociali; e pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Per maggiori informazioni e per inoltrare la propria candidatura è possibile consultare il bando ai seguenti link: sap4mintek.unistrada.it o formazione.medalics.org; oppure contattare la Segreteria MEDAlics al nr. 0965 36 96 606/331 26 11 162 o all’indirizzo mail info@medalics.org