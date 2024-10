Caso Dante Alighieri, Giuseppe Bova: “Cda irregolare, agisce arbitrariamente”

Di seguito il comunicato stampa da parte Giuseppe Bova, Presidente della Società Dante Alighieri di Reggio Calabria.

“Spiace registrare come, sul delicato argomento dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si stia perdendo il senso dell’orientamento con tanti interventi fuorvianti che alimentano la confusione e rafforzano il rischio di danni irreversibili a tutto l’Ateneo e al territorio”.

“L’Università, è bene ricordarlo, è un patrimonio prezioso che appartiene a tutta la Città. Nata da una idea geniale del benemerito Comitato locale della ‘Dante Alighieri’ e del suo presidente pro-tempore on. Giuseppe Reale, non può essere amministrata da componenti senza alcuna legittimità statutaria che deliberano su obiettivi mai contemplati e non rispondono alle aspettative del territorio.

Come ogni Ateneo, anche l’Università per stranieri di Reggio Calabria, sin dall’inizio, si è data delle regole. Ha un Consorzio promosso dagli Enti fondatori, ha uno Statuto approvato dal Ministero dell’Università e nessuno può pensare di calpestarli, perché essi rappresentano una disciplina di governo posta a fondamento della sua stessa esistenza.

Se è accaduto, qualche lustro fa, che alcune di queste regole fondamentali siano state apertamente calpestate con la elezione di componenti del Consiglio di Amministrazione mai legittimati dal Consorzio fondatore e l’Università è stata guidata da attori “abusivi”, non era doveroso che tutte le Istituzioni locali si ponessero il problema?”, domanda Bova.

“Non è forse compito delle istituzioni locali domandarsi come è stato possibile che persone autorevoli abbiano supportato e consentito tutto questo, dentro e fuori l’Ateneo, evitando di concorrere a tali illegittimità?