Economix, la redazione degli studenti dei corsi di economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, riprende le sue attività per il nuovo anno accademico continuando ad offrire un’ulteriore finestra di dialogo dall’Ateneo verso l’esterno.

La parola chiave del numero in uscita è Eccellenze, con una copertina dedicata a colui che viene definito il re Mida nella finanza internazionale: Warren Buffett.

Il numero dedicato alle eccellenze

Trovandoci ad inizio anno, questo numero è stato così pensato per trasmettere un positivo messaggio di incoraggiamento a tutti i colleghi prendendo spunto da un uomo che nonostante abbia raggiunto l’apice del successo trasmette come suo segreto vincente la necessità di continuare ad imparare qualcosa ogni giorno mescolando adeguatamente ambizione, ponderatezza, umiltà e spirito di avventura.

Quindi, questo è anche il numero che celebra il riconoscimento di eccellenza ottenuto dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, attraverso articoli che espongono alcune delle interessanti e innovative attività svolte nell’ambito del CdL magistrale “Economics”, l’esperienza della prima dottoranda di ricerca in economia del Dipartimento, Domenica Romeo, ed altri ancora che rappresentano l’interscambio con altre istituzioni del territorio e comunitarie, quali l’Ordine dei Commercialisti, la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea.

Economix, infine, con questo numero saluta e ringrazia i vertici istituzionali a chiusura del loro mandato e, piccola anticipazione, nella successiva pubblicazione darà il benvenuto ai nuovi con delle interviste inedite.

La redazione e le novità

Anche il gruppo di lavoro di Economix ha delle novità: oltre la conferma dei fondatori del progetto Valentina Mallamaci e Riccardo Tamiro, alla redazione del nuovo numero hanno partecipato Francesca Cannizzaro, Giada Fascì, Demetrio Giordano (neo resp.le web), Domenica Romeo, Federica Romeo e Giovanna Spagnolo.

L’augurio è quello di riuscire a coinvolgere sempre maggiori studenti di tutti i corsi dell’Ateneo, ma soprattutto trasmettere lo stesso nostro entusiasmo alle nuove matricole della Mediterranea.

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