Università Mediterranea: al via il corso di alta formazione in project management

Il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (Di.Gi.Ec) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Laboratorio di Metodi e Modelli Decisionali per le Scienze Sociali (Decisions_LAB), organizzano per l’anno accademico 2017/2018, la IIa edizione del Corso di Alta Formazione in Project Management – propedeutico all’acquisizione della certificazione ISIPM-Base©, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Project Management® (l’ISIPM). Il coordinatore scientifico e didattico del Corso è il prof. Massimiliano Ferrara.

La presentazione del Corso e delle sue finalità formative, è prevista per giorno 15 dicembre alle ore 11 presso l’Aula D3 del Di.Gi.Ec. nella Cittadella universitaria. Saranno presenti all’incontro con la stampa e i potenziali interessati, il prof. Massimiliano Ferrara, il direttore del Di.Gi.Ec prof. Francesco Manganaro, il prof. Domenico Ursino – componente del Decisions_LAB. Prevista anche la testimonianza del dott. Angelo Roberto Gaglioti, sostituto procuratore presso la Procura di Reggio Calabria, già corsista nella precedente Edizione.

Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alle richieste territoriali in termini di approfondimento, aggiornamento e, in generale, di diffusione della cultura del Project Management. Esso è un approccio consolidato ed esaustivo per la gestione di un qualunque progetto nei suoi aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della performance. L’attenzione crescente al Project Management dimostra che il saper gestire i progetti è considerata una competenza fondamentale, spendibile a diversi livelli, sia nelle organizzazioni pubbliche che in quelle private.

In relazione all’Atto d’Intesa siglato con l’Istituto Italiano di Project Management® (l’ISIPM), per la collaborazione nella diffusione della cultura di Project Management in Italia, con particolare riferimento ai programmi di certificazione professionale dei project manager, il DiGiEc e il Decisions_LAB presentano il seguente Corso di Alta Formazione in Project Management propedeutico all’acquisizione della certificazione ISIPM-Base©, tenuto da docenti accreditati presso l’ISIPM, nei moduli propedeutici agli elementi di conoscenza previsti dallo schema di certificazione. Il percorso formativo è stato concepito con un taglio pratico, finalizzato alla verifica dell’apprendimento di quanto trattato attraverso lavori di gruppo, esempi pratici, simulazioni e test situazionali. Il Corso di Alta Formazione mira a trasferire ai partecipanti un livello di conoscenze delle tecniche di Project Management tale da consentire di applicare le best practices apprese a vari contesti progettuali e di sostenere l’esame per la certificazione ISIPM- Base©.

Il Corso di Alta Formazione ha come oggetto di studio argomenti relativi alle tecniche di Project Management e alle competenze trasversali che un buon Project Manager dovrebbe possedere per gestire al meglio i progetti e i gruppi di lavoro e di fornire una base solida per intraprendere un percorso professionale da Project Manager.

Durata e articolazione dei Corsi

La IIa edizione del Corso di Alta Formazione si svolgerà nell’anno accademico 2017-2018 per una durata complessiva di 28 ore. E’ prevista una collaterale attività seminariale, la cui definizione per tematiche e svolgimento sarà demandata a specifica e successiva comunicazione.

Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì (ore 15.00-19.00) e sabato (9.00-13.00), presso i locali dell’Ateneo, nelle seguenti giornate: 6, 7 (anche in orario 15.00-19.00), 13, 14, 20, 21 aprile 2018. Ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul sito internet del DiGiEc (http://www.digiec.unirc.it) e del DECISIONS Lab (http://www.decisionslab.unirc.it/). Le date indicate potrebbero subire leggere variazioni.

Il Corso di Alta Formazione si compone di una parte teorica (con lezioni frontali e seminari) e di una parte pratica (con workshop, lavori di gruppo ed esercitazioni).

Fonte: Ufficio stampa Università Mediterranea