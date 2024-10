Università Mediterranea: borsa di studio per la formazione all’estero

La Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, nell’ambito delle attività formative di respiro internazionale promosse dal Dipartimento di Giurisprudenza di Diritto ed Economia di Reggio Calabria , per sostenere la formazione all’estero dei giovani laureandi in giurisprudenza particolarmente meritevoli, ha conferito una Borsa di studio di euro 500 ad Umberto Felice Nocera giovane laureando della facoltà di giurisprudenza, per sostenere la formazione all’estero.

La borsa di studio intitolata a Jasmine Racco studentessa universitaria scomparsa prematuramente consentirà al giovane universitario di poter partecipare ad uno stage di approfondimento all’estero, importante per la sua vita universitaria e professionale.

Continua dunque il connubio tra l’associazione Biesse e l Università Mediterranea nello specifico con il Prof. Angelo Viglianisi Ferraro promotore delle giornate internazionali di diritto europeo e straordinario docente Che porta alto il nome della nostra università in tutto il mondo.

Umberto Felice Nocera nel ringraziare la Presidente della Biesse Bruna Siviglia e i soci dell’associazione afferma :

Offrire opportunità di questo tipo, significa stimolare giovani come me a credere nelle loro capacità, e, di conseguenza, incoraggiarli a fare sempre meglio. Dedico questo piccolo ma significativo successo a chiunque stia attraversando un momento di smarrimento durante il suo percorso, accademico, invitandolo a non mollare la presa ,

Ma a lottare per raggiungere la meta.

Bruna Siviglia Presidente Biesse ringrazia tutti quei soci che hanno contribuito alla donazione della borsa di studio, occorre sostenere i giovani meritevoli della nostra città che rappresentano una nuova speranza , continueremo a portare il nostro contributo a sostegno delle giovani generazioni, è sempre un piacere collaborare con la nostra Università e con il Prof. Angelo Viglianisi Ferraro che dedica la sua vita non solo all’insegnamento universitario ma anche umano incoraggiando gli studenti ad andare sempre avanti con la consapevolezza ch con l’impegno , il sacrificio e la dedizione si possono raggiungere i traguardi desiderati.