Università Mediterranea di Reggio: al via l’University Box Tour

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria il 28 e 29 Ottobre accoglierà per la prima volta Il TOUR UNIVERSITY BOX il più grande road show universitario che dal 2005 ad oggi ha contattato one to one più di 500.000 studenti in tutta Italia, il quale darà la possibilità a tanti studenti universitari di ricevere gadget, campioni omaggio e opportunità di risparmio per affrontare l’anno accademico 2015/2016. UNIVERSITY BOX è la più grande community accademica on-line & off-line in Italia, con sedi a Milano, Cosenza, Roma, Salerno, Bari, Palermo, Torino, la quale accompagna gli studenti durante il loro percorso universitario e offre la possibilità di scambiare servizi, godere di offerte a condizioni esclusive e, in alcuni casi, di ricevere proposte di lavoro. Il 28 e 29 Ottobre la Mediterranea inaugura il primo tour UNIVERSITY BOX a Reggio Calabria presso il Polo di Architettura Giurisprudenza ed Economia – Feo di Vito – Zona antistante Aula “Quistelli” dalle ore 10:00 alle 15:30, l’evento e le attività promosse avranno l’obbiettivo di riempire i ritagli di tempo degli studenti creando momenti di aggregazione e svago.

La convenzione con Yui Group per Universitybox.com è stata stipulata nel Maggio 2015 grazie al contributo del Consiglio Degli Studenti con il Presidente Antonio Cassalia e la Vicepresidente Maria Rosaria Tassone, dell’ex Consigliere di Amministrazione Francesco Laganà e dal delegato Natale Militano, un accordo che và oltre il TOUR 2015, il quale genererà nel futuro prossimo tanti servizi dedicati a supporto dello studente.

Scopri di più su http://portale.universitybox.com/it