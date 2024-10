Università Mediterranea, presentazione due corsi di laurea in Ingegneria

Venerdi 27 luglio, ore 9.00, Aula del consiglio (V piano) – Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali – Feo di Vito

Il Direttore del Dipartimento, prof. Nicola Moraci ed i coordinatori dei Corsi di Laurea, illustreranno, in particolare, le specificità del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (L9) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che si arricchisce, per il prossimo anno accademico 2018/19 di due nuovi curricula, formalmente accreditati dal MIUR, in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria per l’Energia.

Il curriculum Gestionale si pone l’obiettivo di formare una figura professionale capace di progettare e gestire impianti e sistemi di automazione industriale, sviluppare nuove tecnologie di produzione di materiali e prodotti nonché di coordinare il project management e la logistica.

Il curriculum Energia invece è rivolto ad ingegneri destinati ad operare nei processi di generazione, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica, con particolare riferimento agli aspetti di produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili e delle tecnologie dei materiali per l’energia.

Previsto inoltre un restyling completo del Corso di Laurea in Ingegneria Civile-Ambientale (L-7) con un piano di studi in grado di fornire una solida preparazione nelle materie di base per la progettazione e la gestione delle strutture ed infrastrutture rilevanti per l’ingegneria civile (Curriculum Civile) e per la salvaguardia dell’ambiente (Curriculum Ambiente)