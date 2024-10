Università Mediterranea, presentazione risultati progetto nazionale alternanza scuola – lavoro

Giovedì 22 marzo 2018 alle ore 11.00, presso la sede dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito del Percorso Sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro, previsto dall’Accordo Quadro sottoscritto tra il Miur – Ufficio scolastico Regionale per la Calabria e l’Università, avrà luogo la Conferenza stampa relativa al monitoraggio delle attività del percorso.

All’incontro saranno presenti il prorettore vicario, prof. S. M. Zimbone, il prorettore all’orientamento, prof. A. de Capua, la prof.ssa G. Princi, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, istituto capofila, e i Dirigenti Scolastici e i Referenti delle scuole che aderiscono al progetto.

Il progetto è un esempio di collaborazione virtuosa tra istituzioni primarie, sperimentato per la prima volta lo scorso anno e preso a modello anche sul resto del territorio italiano, quale importante connessione tra scuola, università e mondo del lavoro. Il progetto, unico nella struttura a livello Nazionale, rientra nei dettati normativi dell’articolo 4 del d.lgs. 77/2005 e della legge 107/2015 che, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro, nel secondo ciclo di istruzione; ha coinvolto 27 istituti scolastici di secondo grado della regione con circa 1.000 studenti delle classi quarte e circa 1.600 studenti delle classi quinte. L’Università Mediterranea, oltre a garantire agli studenti delle scuole aderenti alla rete, il servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento della sede universitaria e i cestini pranzo, si è impegnata a garantire il sostegno finanziario per eventuali stage o viaggi di studio (vitto, alloggio e trasporto) presso aziende nazionali ed internazionali, con cui intrattiene un rapporto convenzionale. Agli studenti coinvolti nel percorso che si iscriveranno alla Mediterranea, saranno riconosciuti Crediti Formativi Universitari.

Per il corrente anno, le attività si sono svolte da novembre a marzo, in orario antimeridiano, coinvolgendo gli studenti del triennio degli istituti partner, presso la Mediterranea, in 60 ore di formazione, secondo il seguente programma: 5 ore comuni, 50 ore presso i Dipartimenti (15) ed i Laboratori (35) al fine di aiutare gli studenti ad: individuare interessi e predisposizioni specifiche, favorendo scelte consapevoli in relazione ad un loro progetto personale; conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari. Tutto il percorso è monitorato attraverso una piattaforma informatica gestita dal liceo da Vinci, individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria scuola capofila di rete.