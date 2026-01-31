La reggina Emily Macchione membro del Coruc Regione Calabria

"Un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, che mi ha insegnato i valori di impegno, onesta e perseveranza, valori che porterò sempre con me nel mio lavoro quotidiano", le sue parole

La Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione all’Universita

Mediterranea di Reggio Calabria, e stata eletta nella giornata del 30 gennaio

Il 30 gennaio, Emily Macchione, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di

Amministrazione dell’Universita Mediterranea di Reggio Calabria, e stata eletta membro del Comitato regionale di coordinamento universitario della Calabria (CORUC).

Questo importante riconoscimento arriva dopo la sua elezione, con 1.548 preferenze, al

Consiglio di Amministrazione per il biennio 2025-2027, un incarico che segue il suo primo mandato per il biennio 2023-2025.

Dal 15 gennaio, Emily ricopre anche il ruolo di Presidente dell’Associazione Studentesca

Universitaria MUSA, un incarico che arriva dopo un lungo impegno all’interno

dell’associazione dal 2023 e dallo stesso anno e membro attivo del Consiglio degli Studenti.

Il CORUC, di cui fara ora parte, si compone del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, dei rettori delle universita calabresi e dei rappresentanti degli studenti eletti.

Il comitato svolge un ruolo cruciale nel favorire il dialogo tra le universita della regione e le istituzioni locali, esprimendo pareri sulle proposte riguardanti la programmazione del sistema universitario, l’accesso all’istruzione superiore, le iniziative di orientamento e le politiche relative al diritto allo studio.



“E per me un grande onore ricoprire una carica così importante, rappresentando le università di Reggio Calabria all’interno di un organo regionale come il CORUC – dichiara Emily Macchione – Mi impegnerò con tutta me stessa, proprio come ho fatto durante questi anni di lavoro e dedizione all’interno della nostra università. Sara un’opportunita per contribuire concretamente al miglioramento del sistema universitario calabrese e per garantire che le esigenze degli studenti siano sempre al centro dell’attenzione.

Continuerò a lavorare con passione, determinazione e spirito di collaborazione, affinchè il futuro delle università della nostra regione sia sempre piu prospero e inclusivo.



Colgo l’occasione per ringraziare tutti i rappresentanti dell’Universita Mediterranea di Reggio Calabria, la lista Dedalo, tutti gli studenti che da anni hanno riposto fiducia in me e ai rappresentanti dell’Universita Dante Alighieri per il sostegno e la collaborazione.

Voglio anche esprimere la mia gratitudine a tutti i membri dell’Associazione MUSA che mi hanno sempre sostenuta e a tutti coloro che, con il loro supporto costante, sono stati al mio fianco in questo percorso.

Un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, che mi ha insegnato i valori di impegno, onesta e perseveranza, valori che porterò sempre con me nel mio lavoro quotidiano”, le sue parole.